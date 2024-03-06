РФ может готовиться к новому массированному ракетному удару: о чем это свидетельствует

Россияне продолжают топить по отдельным городам, но массированного удара по всей территории страны не было уже длительное время.

Россия может готовиться к нанесению очередного массированного ракетного удара по всей Украине.

Что свидетельствует об этом, когда это может случиться и к чему готовиться украинцам, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Россияне продолжают бить по мирным украинцам. Больше всего в последние недели страдает Одесса и Сумы. Там десятки пострадавших, убиты, в том числе маленькие дети. В частности, в Сумах 6 марта от ударов пострадали семь местных, среди которых 11-летний мальчик. У людей преимущественно порезы от битого стекла. Мощные взрывы разбудили город около часу ночи. Слышен был гул беспилотников, а также как отрабатывали по враждебным целям защитники неба. Один из них сбили на подлете в Сумы, но три успели нанесли немало вреда.

Прощание с погибшими в Одессе

В Одессе продолжают прощаться с погибшими после атаки 2 марта. Тогда модернизированный беспилотник снес часть многоэтажки и погибли целые семьи. В частности, 6 марта в городе попрощались с Анной и 4-х месячным Тимофеем, их нашли под завалами в крепких объятиях. Из семьи выжил только отец и старшая дочь, которые в ту страшную ночь спали в другой комнате.

Наступило подозрительное затишье

В то же время, еще с января массированные удары по всей стране немного утихли. И такая тишина, не успокаивает украинцев, ведь обычно это означает, что россияне могут экономить и накапливать ракеты, чтобы однажды утром нанести очередной массированный удар. В частности, атаку прогнозировали на годовщину полномасштабной войны, но ее, к счастью, не было.

Россия проводит разведку?

К примеру, в прошлом году, когда атаку опять же прогнозировали на 24 февраля, тоже было тихо, а ракеты россияне запустили 9 марта, придерживаются ли таких дат на этот раз — вопрос. Впрочем, заметно, что россияне проводят разведку, ведь сирены по всей стране раздаются чуть ли не каждый день.

6 марта мониторинговые каналы сообщили, что враг почти закончил подготовительные мероприятия по сооружению по меньшей мере 29 носителей крылатых ракет воздушного базирования на разных аэродромах России, и назвали, где все стоит в полной готовности перед возможной последующей задачей ракетного удара.

Что и где накопили россияне?

Так, на аэродроме "Оленья" Мурманской области 8× бомбардировщиков Ту-95мс, имеющих 28 Крылатую ракету типа Х-101, 5× бомбардировщиков Ту-22м3, которые оснащены шестью крылатыми ракетами типа Х-22.

На аэродроме "Энгельс" Саратовской области разместили 4-х бомбардировщика Ту-95мс с пятью крылатыми ракетами Х-101. Еще там же 2× бомбардировщиков Ту-160М, количество ракет на этом самолете уточняется.

На аэродроме "Дягилево" Рязанской области уже стоит 3× бомбардировщиков Ту-95мс с тремя крылатыми Ракетами Х-101 и 4× бомбардировщиков Ту-22м3, которые имеют еще 4 крылатых Ракеты Х-22.

На аэродроме "Моздок" в Северной Осетии разместили 3× бомбардировщики Ту-22м3 с 1 крылатой ракетой Х-22).

Также в полной боевой готовности аэродромы "Ахтубинск", "Тихорецк", "Майкоп", "Балтимор", "Морозовск", там находятся сразу находящиеся 50× бортов тактической авиации Су-34/35, количество ракет Х-59/31П вычислить невозможно .

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РОССИЯ ГОТОВИТ МАССИРОВАННУЮ РАКЕТНУЮ АТАКУ ПО УКРАИНЕ! Смотреть всем!