РФ может повторить "Крокус" в Киеве: эксперт о ДРГ и угрозе теракта "под чужим флагом" в Украине

В Киеве усилят меры безопасности. Соответствующие решения были приняты Советом обороны столицы. В КМВА отмечают, что такие действия связаны с увеличением количества ракетных атак, направленных на гражданские объекты и применением врагом вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключена угроза проникновения в Киев враждебных ДРГ для дестабилизации ситуации в столице.

Какие решения принял Совет Обороны Киева:

• Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.

• Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

• Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

• Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

В КМВА добавляют, что поводом к таким действиям стали последние заявления руководителей страны-агрессора по поводу намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности.

Что говорят в Киевсовете?

Как именно будут выполнять такие решения, чиновники пока не сообщают. А вот киевляне откровенно удивляются, что на третьем году войны Совет Обороны решает усилить меры безопасности.

Скопление людей в Киеве можно наблюдать на каждом шагу - базары, автовокзалы, остановки транспорта, билетные кассы театров. Несмотря на войну, город пытается жить и работать. Городская власть сама еженедельно объявляет о проведении сельскохозяйственных ярмарок по районам, а там скопление людей еще то. И как такие собрания можно прекратить - пока загадка.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

Некоторые депутаты Киевсовета предполагают, что так власти хотят прекратить регулярные массовые митинги под КГГА, где люди требуют от чиновников направлять средства на ВСУ, а не на разные прихоти типа ремонт парков и замена брусчатки.

По словам Ксении Семеновой, депутата Киевсовета, с первого дня полномасштабного вторжения Киев под угрозой - мы никогда не знаем, в какой момент и какой вид оружия Россия против нас применит. Поэтому вопрос соблюдения правил безопасности всегда актуален, как и вопрос доступности укрытий.

"Я считаю это решение профанацией. Вместо того, чтобы рекомендовать Департаменту финансов перераспределить средства и сделать в городе больше укрытий, Совет Обороны выдает чисто декларативные заявления, мол, будем думать, как нам обезопасить киевлян и чтобы люди не собирались группами. Я подозреваю, что такое решение может в дальнейшем стать формальным основанием для запрета массовых мероприятий в Киеве, в том числе митингов. Потому что я знаю, как городской голова относится к митингам "Деньги за ВСУ". Они ему очень не нравятся", - рассказывает сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

Она напоминает, что киевляне уже поддержали несколько петиций об отмене запрета работы общественного транспорта во время воздушной тревоги. Потому что обычно люди просто выходят из транспорта и ждут возобновления движения скапливаясь на остановках.

"Требование уже несколько раз отклоняли, а мэр ссылается на соответствующее решением Совета Обороны Киева, хотя - это лишь совещательный орган, а решение об остановке общественного транспорта - сугубо распоряжение городского головы", - добавляет Ксения Семенова.

Почему скопление людей не следует допускать?

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что подобные меры безопасности нужно было усилить еще раньше и не ослаблять их, потому что третий год в стране продолжается жестокая война.

"Украинцы, не только киевляне, должны наконец понять, что в стране война. А война требует соответствующих жестких мер. Особенно это касается вопросов безопасности. Какие могут быть развлекательные мероприятия или массовые собрания во время войны? Конечно, скопления людей не стоит допускать. Это и касается мобилизации и других действий во время войны. Если мы с этим опаздываем, а это, к сожалению, действительно так, то критическая ситуация будет только усиливаться", - рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Какая логика у Путина?

Он добавляет, что из-за усиления нанесения ударов врага по всей территории Украины, ситуация ухудшается. Путин и его марионетки используют весь спектр имеющегося вооружения для уничтожения украинцев.

"Ракетные удары враг наносит не только по военным, энергетическим и инфраструктурным объектам, он пытается попасть хоть во что-то - дом, школу, больницу чтобы уничтожить как можно больше украинцев. РФ использует любые методы, чтобы морально давить на наших граждан, которые, по логике Путина, будут требовать от военно-политического руководства Украины переходить к переговорам с ним. В свою очередь Путину это нужно, чтобы легализовать уже захваченные украинские территории и готовиться к очередному этапу войны. Как это и происходит с 2014 года", - объясняет Игорь Романенко.

Угроза от обстрелов растет

Военный эксперт отмечает, что сейчас нужно с пониманием относиться к усилению мер безопасности в столице - все это делается для граждан.

"Киевляне должны с большей ответственностью реагировать на сигналы воздушной тревоги. Враг и в дальнейшем будет применять баллистику, а это, к сожалению, огромный риск - времени на поход в бомбоубежище остается мало. Поэтому идти в укрытие надо обязательно. Безусловно, что наши силы ПВО будут пытаться изменить и улучшить эту ситуацию, но соответствующим образом нужно реагировать и гражданам, и не только киевлянам, но и всем украинцам, потому что у врага есть средства, которыми он может достать в любую точку Украины", - добавляет военный эксперт.

Почему стоит остерегаться ДРГ противника

Относительно угрозы от ДРГ противника в Киеве, эксперт отмечает, что мы имеем дело с мастерами организации диверсий и терактов.

По словам Игоря Романенко, после событий в "Крокус Сити", Путин будет максимально накручивать эту ситуацию, используя ее в свою пользу. А именно для подготовки своего общества к новому этапу войны против Украины.

"Этими событиями российский диктатор сплачивает свой народ к новой закрытой или открытой мобилизации. Ресурсы для этого у РФ есть, поэтому они будут мобилизовать свое население. Поэтому не стесняются публично выставлять пытки и убийства людей. Этим они показывают свое отношение к другим национальностям, которые живут на их территории. Не имея никаких фактов причастности Украины к этому теракту, они продолжают убеждать общество, что в этом деле есть украинский след и виновных надо искать в Киеве. Каких-то аргументов путинской пропаганде не нужно. Там все как у Гебельса - чем больше неправды, тем это больше зайдет к "глубинному народу", потому что так им по телевизору сказали", - отмечает Игорь Романенко.

Теракт "под другим флагом"

Военный эксперт добавляет, что меры безопасности в Киеве стоит вводить, потому что от российских ДРГ можно ожидать любых провокаций и террористических атак.

"По логике россиян, если у них в Подмосковье произошел теракт, то нужно, чтобы нечто подобное произошло и в Украине - в Киеве, в Харькове, где угодно. Поэтому опасность повышается. Властям нужно продумывать, где и как проводить массовые мероприятия. Как по мне, то во время широкомасштабной войны от их проведения нужно вообще отказываться. Я думаю, что россияне готовы для проведения различных провокаций в Киеве. Они могут провести ее "под другим флагом", а для выполнения найдут нужных лиц, потому что для них главное - убийство украинцев и дестабилизация ситуации", - заключает Игорь Романенко.

Напомним, Совет обороны Киева во время заседания 28 марта принял ряд решений по обеспечению безопасности в столице. Причиной стали угроза проникновения вражеских ВРГ в город и угрозы России усилить ракетные атаки на гражданские объекты.

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