РФ может пойти в новое наступление: когда и где оно может начаться и есть ли угроза для Киева и Харькова

Оккупанты могут пойти в новое наступление уже в конце весны 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне.

"Мы начинаем готовить бригады к важным для нас действиям. Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем два-три месяца назад. Мы делимся с партнерами информацией и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия и это может быть конец мая или июнь", — рассказал он.

Журналисты издания The Economist прогнозируют, что новое наступление России, которое, вероятно, начнется летом этого года, сдержать будет труднее, чем в начале полномасштабного вторжения.

ТСН.ua собрал все, что известно о вероятной подготовке армии РФ к новому нападению.

Какой план Путина

Западные военные эксперты говорят, что Россия действительно может пойти в наступление в 2024 году, когда климатические, логистические и кадровые условия станут благоприятными для более масштабной операции.

Как отметил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, у диктатора Владимира Путина после выборов есть три варианта ведения войны: продолжать в нынешнем темпе, активизировать операции или прекратить вторжение. Однако самым вероятным и опасным для Украины является новое большое наступление в этом году.

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Где и когда может начаться новое наступление РФ

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что одним из возможных направлений нового наступления России является Харьковская область. Хотя сейчас на севере Харьковщины не зафиксирована значительная концентрация российских войск для того, чтобы можно было открыть "второй фронт".

Однако, по его словам, в районе Купянска РФ сконцентрировала военное формирование численностью около 100 тысяч солдат. В то же время он подчеркнул – такое количество вражеских войск хранится на этом участке фронта уже более десяти месяцев.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия может собрать большую группировку войск, но для этого врагу нужно не менее полугода – до конца лета или начала осени. Он предполагает, что россияне могут рассчитывать на три миллиона военных, "если поднапрягутся".

Могут ли оккупанты войти в Харьков

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что в настоящее время подготовки к масштабному наступлению оккупантов в Харьков не наблюдается. Армии РФ необходимы большие резервы в живой силе, чтобы снова идти на город. А для этого нужно производить дополнительную мобилизацию.

В то же время эксперт считает, что наступление армии РФ реально – впрочем, на тех участках, где сейчас происходит давление. Основные силы врага, по словам Поповича, сейчас сосредоточены на направлениях на востоке – на Авдеевском и Новопавловском.

У Путина нет возможностей – генерал

Ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан убежден, что армия РФ в течение следующих 3-4 месяцев не сможет нарастить достаточный потенциал для проведения широкомасштабного наступления на позиции украинских защитников.

Он подчеркнул, что больших возможностей у Путина, чтобы развернуть широкомасштабное наступление в период весенне-летний или летне-осенний, пока нет. И вряд ли в течение 3-4 месяцев он будет способен их подготовить.

Киев остается главной целью РФ

Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что столица Украины может снова стать целью сухопутных войск России.

"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица – это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", – подчеркнул он.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести французские войска в случае нападения на Киев. Однако глава ГУР Кирилл Буданов назвал слова президента Франции о возможном нападении на Киев только "предположением".

"Это предположение. Предположений может быть очень многое. В предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву, но этого по факту нет", — подчеркнул Буданов.

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Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Павлюк заверил, что после полномасштабного вторжения России вокруг Киева было построено сотни километров фортификаций и создано несколько колец обороны.

"Это около 1000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление, которое до этого не было учтено как оборонительный рубеж. Мы сделали все, чтобы вариантов противника зайти врасплох не было", — сказал генерал.

По словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

"Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. От Киева зависит, будет ли существовать Украина или не будет", – объяснил Павлюк.

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Оккупанты идут "ва-банк"

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что оккупанты идут на серьезный риск, если пойдут в наступление в начале лета и это не самый плохой сценарий для Украины.

По его словам, хуже всего было бы, если бы россияне начали аккумулировать свои силы на следующую осень.

"В какой-то степени то, что российские войска сейчас идут ва-банк и на риск такой существенный – это для нас еще не самый плохой сценарий. Самый плохой для нас – это если бы они сейчас все эти силы начали аккумулировать на осень. Взяли бы сейчас паузу и готовились тщательнее", – заявил Мусиенко.

Он отметил, что России нужно время до осени, чтобы нормально укомплектовать две новые армии, о которых говорил Шойгу, но они спешат.

"То, что Шойгу озвучивал, что надо 2 армии укомплектовать, 14 дивизий, 6 бригад... Это 250-300 тысяч человек. Что такое их доукомплектовать. До 1 июня я никогда в жизни не поверю, это нереальные сроки. Им нужно время до октября примерно. Вот тогда бы они действительно планировали какие-то другие действия, но они спешат. Потому что думают, что Украина не будет иметь поддержки", — заявил эксперт.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что вероятное масштабное наступление в конце весны или летом армия России может сосредоточиться на западе Донецкой области. Командование оккупантов надеется использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе.

Американские специалисты отмечают, что, возможно, российское командование предпочитает район Авдеевки Донецкой области. Готовность врага бросить на этот участок фронта танки количеством батальона свидетельствует о том, что этот штурм был первоочередным.

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Две армии РФ для нового наступления

Военный аналитик Алексей Гетьман говорит, что в апреле 2024 года наступательный потенциал армии России иссякнет, но после пополнения резервов они начнут готовиться к новому наступлению.

Эксперт отметил, что сейчас основная задача армии России – восполнить потери путем резерва. Ведь, по словам Гетьмана, с осени прошлого года оккупанты понесли потери около 150-200 тыс. человек личного состава. И как раз на эту цифру ориентирована новая волна мобилизации в России. С учетом 100 тысяч, которых они призвали в армию раньше.

"Они готовы создать как минимум две новые армии. И будут готовиться к наступлению в конце мая, начале июня. Не факт, что они так будут делать, но все идет к тому, что они, скорее всего, где-то в конце весны попробуют еще одну серьезную наступательную операцию. И мы к этому готовимся. Все зависит от поставок вооружения от наших партнеров", — резюмировал Алексей Гетьман.

Заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк отметил, что Россия в течение полутора лет мобилизует в среднем 30 тысяч человек в месяц. Однако сейчас сложно оценить, будет ли весной новое наступление оккупантов.

Военный также отметил, что из-за задержки или неоказания военной помощи Украине со стороны Запада в украинских войсках сложилась критическая ситуация с ПВО и артиллерийскими снарядами.

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