РФ может вернуться с войной: эксперт объяснил, что следует сделать, чтобы этого не произошло

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что РФ готовится ко второму раунду войны с Украиной в 2027 году. По его словам, Кремль сделал все выводы из этой войны и может создать 16 новых дивизий.

Политконсультант Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, как это реалистично.

"Это абсолютно реалистично. Все люди, которые анализировали ситуацию, видят реальное состояние в России. Люди, которые там живут, понимают, что реванш будет желателен для россиян, для всего населения и для политической верхушки России. Если в России сохранится территориальная целостность, которая есть сегодня, если в России сохранится в той или иной форме определенный режим, который фактически будет руководствоваться одной из башен Кремля — ФСБ — я думаю, что Россия будет готовиться к новой войне", — отметил он.

По мнению Васильева, очень важно, чтобы в России принципиально поменялся режим.

"Даже не столь важен развал территориальной целостности страны, как развал именно режима. Если он развалится, если начнутся процессы демократизации внутри России в том или ином виде на той или иной территории, которая будет на территории современной РФ. Возможно, это будет европейская часть РФ, это тоже нельзя исключать. Но Москва с ее имперскими амбициями может остаться. Реваншизм может подыгрываться. Очень важно, чтобы менялся режим, чтобы военные преступники Международным уголовным судом были привлечены к ответственности. Фактически, чтобы осуществилась формула мира, которую представил президент Зеленский и которую он представляет каждый раз, бывая заграницей, или когда уважаемые зарубежные партнеры приезжают в Украину", — говорит он.

Кстати, по словам политконсультанта, об этой же формуле говорили на встрече со специальным представителем Китая. Эта информация поступила от руководителя Офиса президента. То есть Китай также имеет на руках этот документ и понимает, что для Украины есть устойчивый и долговременный мир.

"Очень важно, чтобы политическое давление на РФ во время и после окончательной победы Украины в этой войне было такой силы, чтобы режим упал, чтобы фактически менялась верхушка руководства РФ и чтобы произошла в том числе та позиция, на которой недавно в своем интервью настаивал генерал Буданов, говоривший о том, что должна быть создана вокруг Украины демилитаризованная зона примерно на 100 км. Если все эти вещи произойдут, то в 2027 году войны не будет, если нет — Россия действительно будет готовиться к новой войне, она захочет реванша и примерно на горизонте тех лет, о которых говорит Арестович, война вполне возможна", — подытожил Васильев.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. При этом, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.