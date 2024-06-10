РФ напугала заявлением о "прорыве" на Сумщине: что произошло на самом деле и какая ситуация в регионе

Как выяснилось впоследствии, это была хорошо спланированная очередная провокация, в которой задействовали кадыровские "тик-ток войска".

Самая горячая тема суток – что происходит на Сумщине? Кадыров нагло заявил о захвате села Рыжевка, что недалеко от границы с Россией, и показал кадры боев, но есть один нюанс! В Украине тоже не смолчали и рассказали, что происходит на самом деле! Ответил даже президент Зеленский. Какая же ситуация на Сумщине на самом деле – говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Заявление Кадырова

В ночь на 10 июня глава Чечни Кадыров заявил о бое под Сумщиной и якобы захвате россиянами украинского села Рыжевка. Его заявления быстро разнесли и пропагандистские СМИ.

Что не так с заявлением "дон-дона"?

Более того, "дон-дон" опубликовал видеоролик, где его боевики якобы показывают таблички "Рыжевская библиотека" и "Рыжевский сельский совет". Село, в которое якобы вошли оккупанты, расположено прямо на границе с РФ. Впрочем, была высока вероятность, что это очередная вражеская ДРГ, а не "большая пабеда" Тик-ток войск. Собственно, как и выяснилось впоследствии, это была хорошо спланированная очередная провокация, в которой и задействовали ток-то войска, таланты которых давно всем известны.

В Генштабе ответили

В Генштабе уже заявили, что оккупантов в этом селе нет. Впрочем, также в Генштабе признали, что российская тряпка успела повисеть на одном из зданий, ведь тик-ток войскам где-то нужно было сфотографироваться для отчетности Кадырову.

Что говорят пограничники?

Информацию о российских войсках на Сумщине категорически отрицали и в Госпогранслужбе. В частности, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что за последний период количество попыток мероприятия вражеских ДРГ и боестолкновений с такими группами несколько снизилось в Сумской области.

“Ведь раньше по несколько раз в неделю могли быть попытки мероприятия ДРГ, их разоблачение и собственное боестолкновение, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток мероприятия вражеских ДРГ не было. Фактически они туда зашли пофотографироваться. Учитывая, что это были подразделения "Ахмата", мы хорошо помним, что они – это "тик-войска", чтобы создать картинку и продолжать информационно-психологическое влияние”, – отметил Демченко.

Заявление ЦПД

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что этой "вылазкой" кадыровцы "прощупывали" оборону в направлении села Рыжевка.

"Сумщина. По состоянию на данный момент – это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в пограничные пока нет. Кадыровцы – это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту", – сказал он.

Украинские журналисты о ролике Кадырова

О том, что делались эти фото и видео для провокации, говорят журналисты. Сразу после публикаций Кадырова в украинском Telegram-канале "Оперативный информ" предположили, мероприятие группы российской ДРГ было осуществлено специально для съемки "ИПСОшного видео".

Сумщина под постоянными обстрелами

Украинский военный журналист Богдан Мирошников также отметил, что речь идет только о временном мероприятии вражеской ДРГ и напомнил, что враг Рыжевку, как и многие другие пограничные села на Сумщине, обстреливает регулярно.

"Вражеские ДРГ также туда заходят регулярно, причем не с апреля, а почти все время после освобождения севера страны весной 2022-го. Видео из сельсовета, который находится в 700 метрах от госграницы – это также работа ДРГ, которой там уже нет. Также очевидна еще одна штука – накопление вражеских сил в районе Теткино и других н.п. происходит с начала года. Месяц назад, когда начиналась вражеская операция в приграничной области, было очень странным, что оккупанты не начали ее на Сумщине. Так что это вполне может (!) быть "генеральной репетицией" перед более масштабными действиями в приграничные Сумщины. А может и не быть", — сказал Мирошников.

На упреки РФ относительно "захвата" села не смолчал и Владимир Зеленский

“Начал день с доклада Главкома – с подробностями по всем направлениям. Сумщина: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать. Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет”, – рассказал глава государства.

Предупреждение от Буданова и Зеленского

Напомним, что во время наступления россиян в Харьковской области Кирилл Буданов откровенно заявил в интервью The New York Times, что после этого российские военные могут начать новое наступление – уже на Сумщине и напомнил, что украинские чиновники заявляли, что Россия также накапливает войска у границы с Сумской областью.

Помимо этого, о том, что это лето будет самым трудным, предупреждал неоднократно и Зеленский. Тем не менее, за несколько дней до того, как Кадыров запустил очередную ИПСО, от военного командования поступило предложение расширить перечень населенных пунктов для эвакуации.

Новая волна эвакуации в Сумской области?

Речь идет о десятикилометровой зоне у границы с агрессорской Россией. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, очередное решение об эвакуации в 10-километровой зоне у границы, которую постоянно обстреливают оккупанты, приняли во время заседания Совета обороны области. Соответствующие предложения местным властям поступили от военного командования. Таким образом, свои дома покинут жители еще восьми приграничных населенных пунктов.

Сумщину хотят сделать второй Харьковщиной?

Кроме этого, глава ОВА отметил, что уровень минной опасности на приграничные Сумщины остается высоким. Людей, оставшихся в 5-километровой зоне, просят соблюдать правила, чтобы не травмироваться и сохранить жизнь.

В то же время спикер ГПСУ еще в конце мая не исключал, что оккупанты могут пытаться создать на Сумщине то же, что и на севере Харьковщины. Однако успокаивал, что в настоящее время у врага сил для полноценного наступления на область нет. Российские оккупанты вблизи украинской границы в Сумской области держат определенные свои подразделения и средства, однако пока этих сил недостаточно для полноценного наступления.

"Если говорить о Сумской области и добавить Черниговскую, то протяженность границы со страной-агрессором в пределах этих областей достаточно велика. Только на Сумщине – более 560 км. Но враг по-прежнему держит свои подразделения, силы и средства в этих направлениях. Они могут осуществить наступление на Сумском направлении для создания таких зон, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть силы ВСУ и не позволять их перебрасывать на более важные направления фронта", – говорилось в сообщении.

Что происходит на Сумщине сейчас?

В то же время, Сумщина находится под регулярным огнем окупантов. Ежесуточно в области раздаются десятки и даже сотни взрывов. Ночью и утром 10 июня россияне провели 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Об этом сообщили в областной военной администрации. Там отмечают, что обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

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