РФ неправильно трактует Минские соглашения и затрудняет достижение компромисса по Донбассу — Квин

В США риторически поинтересовались, зачем РФ подписала Минские соглашения, если она не имеет отношения к конфликту на Донбассе.

В США считают, что Российская Федерация неправильно трактует Минские соглашения, чем затрудняет достижение компромисса и движение вперед.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила в интервью ведущей ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 Наталии Мосейчук.

По убеждению американского дипломата, Минский процесс остается актуальным: "Встречи проходят регулярно… Также сейчас, я бы сказала, что возобновились встречи в Нормандском формате, являющиеся своеобразной политической площадкой Минского процесса".

В то же время, по словам Квин, проблема состоит в том, что если три участника Нормандского формата, в частности Германия, Украина и Франция, прилагают максимум усилий, чтобы достичь прогресса и выполнить Минские соглашения, то РФ совсем не придерживается договоренностей.

"Украина пытается сохранить суверенитет. С другой стороны, есть Россия, которая в целом не придерживается договоренностей, которые обсуждены в Минске, — подчеркнула Квин. — РФ неправильно трактует эти договоренности, и пока она будет продолжать, достичь компромисса и двигаться вперед будет сложно".

Поверенная в делах США также раскритиковала идею Москвы по поводу диалога Киева с террористами на Донбассе.

"Россия считает себя непричастной. Я думаю, что это странно, ведь именно она подписала Минские соглашения. Однако, она утверждает, что это дело только Украины, и призывает вести переговоры с сепаратистами. Это не действенно", — подчеркнула дипломат.

"Насколько мы знаем, Россия поддерживает сепаратистов. Сепаратисты не видят выгоды в разрешении этой ситуации, ведь РФ их финансирует и их "все устраивает". У них станет меньше российских денег, если они присоединятся к Украине и будут жить по ее законам", — указала Квин.

По ее мнению, РФ пытается создать альтернативную реальность, в которой она не является участником конфликта, однако отрицать свою причастность со стороны Кремля "нелогично".

"Нужно убедить Россию, что они должны провести переговоры с хорошими намерениями, они должны признать, что они участники конфликта и дискуссии, и тогда обсудить решение проблемы", — продолжила поверенная в делах США.

Квин считает, что Украина и другие "активные игроки" в Минских договоренностях и Нормандской четверке едины в позиции, что за столом переговоров не могут оказаться только Киев и сепаратисты, ведь тогда вопрос никогда не решится и перейдет в замороженный конфликт, как в Приднестровье.

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