РФ планирует возобновить наступление на некоторых направлениях фронта: эксперт ответил, хватит ли им живой силы

Для этого, по мнению военного эксперта Сергея Грабского, в России достаточно человеческих ресурсов.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

Грабский отметил, что Кремль на сегодняшний день использовал лишь 10% от общей миллионной армии. Кроме того, к войне в Украине она привлекает так называемые "добровольческие" подразделения, частные военные компании. В частности , на Донбасс и Запорожскую область планирует перебросить новосформированный 3-й армейский корпус.

"Это заблуждение (что враг бросил все боеспособные войска на юг — ред.). Надо посмотреть, какое количество Вооруженных сил РФ вообще существует и сколько их воюет на нашей территории. Если мы говорим о миллионной армии, из которой задействовано в активных действиях в Украине на сегодня чуть больше 10%.Поверьте мне, у них ресурсы еще есть.Кроме того, давайте не забывать о так называемых "добровольческих" подразделениях, частных военных компаниях, которые сейчас, более того, расширяются. На сегодняшний день ППК "Вагнер" и другие подобные компании представляют собой легкую пехоту, которая без особой подготовки бросается в бой. Человеческого материала в РФ еще достаточно ", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, "до тех пор пока РФ может платить этим людям, должны быть готовы отбиваться. И именно поэтому сейчас делается наибольший акцент прекратить финансирование военно-политического режима".

Напомним, в Генеральном штабе сообщили, что оккупационные войска рассчитывают возобновить наступление на Донбасс и Запорожскую область. Для этого они эрегруппируются и опрокидывают дополнительные войска на Донбасс и Запорожскую область.

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