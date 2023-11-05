"РФ поставила на производство, а мы лепим из дерьма и палок": командир украинских штурмовиков озвучил проблему на фронте

По словам военного, россияне имеют более сильную систему РЭБ и очень много дронов.

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" озвучил потребности украинской армии. По его словам, на фронте не хватает всего: дронов, средств радиоэлектронной борьбы, техники, личного состава.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный рассказал, что Россия поставила на промышленное производство FPV дроны в отличие от Украины.

“Если сравнивать нас и россиян, то они даже элементарно поставили на поток, на промышленное производство те же FPV дроны, а мы их лепим из дерьма и палок, из всего, что есть под рукой. А у них это уже давно на производстве. Дроны — это сейчас номер один на фронте. Дронами можно делать все: уничтожать живую силу, технику, артиллерию. Та всего у нас не хватает... техники", — говорит командир украинских штурмовиков.

По словам "Малого", зимой его бригада вовсе не чувствовала работу российских FPV дронов. Однако сейчас, кроме того, что постоянно работает вражеская артиллерия, рой российских дронов над головой никогда не утихает.

"Особого состава в целом хватает, но если бы где-то еще нормальный резерв был, чтобы могли ротировать бригады, которые очень долго на линии столкновения, было бы очень хорошо", — рассказал "Малый".

Кроме того, по словам военного, россияне имеют более сильную систему радиоэлектронной борьбы и активно используют окопные РЭБ.

“Они очень быстро адаптировались ко всему этому. Когда мы начали использовать FPV дроны у них появились окопные РЭБ. То есть выходит группа на позиции, поставила себе окопный РЭБ, он глушит сигнал. Все, их позиции для наших FPV в зоне недостижимости. А у нас, к сожалению, такое есть, но не у всех. А у них производство этих окопных РЭБ в промышленных масштабах", – рассказал командир украинских штурмовиков.

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