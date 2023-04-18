РФ построила 3 линии обороны: эксперт спрогнозировал, какие будет проходить освобождение Мелитополя и Крыма

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. Он снова подтвердил свой прогноз по поводу того, что ВСУ уже к концу этой весны зайдут в Крым.

Насколько это реально и начнется ли у оккупантов паника после этих слов, рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Колобранты и оккупанты в панике бегут из Крыма

По его словам, паника на полуострове уже есть. Ведь военное руководство РФ и коллаоранты вывозят свои семьи в РФ. Коллаборанты особенно нервничают, потому что они будут попадать не под международный трибунал, под который должны попасть люди, совершившие военное преступление. Это украинские граждане и они будут осуждены нашим уголовным судом за государственную измену — 111 ст. Уголовный кодекс Украины.

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"За это предусмотрены большие сроки наказания. Они это понимают. Если даже они не участвовали в боевых действиях, все равно они попадают под статью. Поэтому они вывозят свои семьи. Аксенов собирается создать свою собственную частную военную кампанию "Конвой". Я думаю, это все для самоуспокоения. Ничего им не удастся. Я думаю, что мы зайдем в Крым и мы его освободим. Каким образом — я не думаю, что это будут какие-то лобовые атаки, это будет "хлопки" и другие средства", — говорит Гетман.

Эксперт уверен, что Генштаб ВСУ уже проделал все возможные варианты действий, и они точно произойдут с минимальными потерями живой силы, личного состава и техники с нашей стороны.

Борьба за Мелитополь

Также Алексей Гетьман прокомментировал то, что оккупанты уже активно готовятся к борьбе за Мелитополь. Они выстроили три линии обороны, строят еще несколько.

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"Они пытались из Мелитополя сделать военную базу, на которой можно хранить оружие, технику — своеобразный центр управления всей этой южной группировкой. Они прекрасно понимают, что наша цель — отрезать Крым и эта группировка, которая находится возле Крыма от континентальной части России, чтобы они по суше не могли поставлять все, что необходимо для ведения боевых действий, чтобы остался только крымский мост, который не в состоянии перевозить такое количество оружия и техники, которое нужно для этой группировки. Поэтому они действительно строят фортификационные сооружения, роют окопы, пытаются как-то удержать. это город. Пусть пробуют. Все равно мы будем освобождать наши территории. Они перешли к обороне, но это не значит, что мы как-то отменим наши наступательные действия. Мы будем делать наступательные действия, учитывая те фортификации, которые построены РФ. Все равно мы наши территории освободим. У нас уже есть все силы и средства, чтобы это сделать", — подчеркнул эксперт.

Последствия освобождения Крыма

По мнению Гетьмана, после деоккупации Крыма начнутся разрушительные движения внутри самой РФ — в крупных городах, вдали от линии фронта.

"Потому что элита РФ, которая построена Путиным, тому же самому Путину это не простит. Потому что для них Крым — это нечто сакральное и потеря Крыма будет большим ударом по руководству РФ. Складывается одна цепочка, ходят разговоры, что это Украина напала на Россию, на суверенный Крым и так далее.Они готовятся. Пропаганда действует и, к сожалению, влияет на некоторых наших союзников. Они до этого много лет готовились и отрабатывали свой пропагандистский механизм. Они применяют его сейчас по полной программе. На это нужно обращать внимание, что на поле боя мы побеждаем врага, а в информационной войне враг очень мощный. Надо всем сосредоточиться и давать отпор", — подытожил эксперт.