РФ построила сетчатый тоннель над дорогой между Бахмутом и Часовым Яром – репортаж с фронта

На Донбассе один из самых сложных участков фронта – это Часов Яр. Здесь держит оборону знаменитая 24 ОМБР.

Спецкорреспондент ТСН Александр Загородний побывал и в Часовом Яру, и в непрерывно атакованном Покровске, о котором разбиваются вражеские волны.

Разведывательный дрон 24-й отдельной механизированной бригады безэмоционально фиксирует мертвые кварталы Часового Яра. Впечатляют не только масштабы разрушения, но маниакальное желание россиян захватить эти руины. Впервые в истории они построили сетчатый тоннель над всей дорогой между Бахмутом и Часовым Яром, а это более 10 километров – чтобы защититься от украинских дронов.

Постоянные штурмы, чередующиеся со сбросами сверхмощных авиабомб. Как там, в Часовом Яру, могут держать оборону наши бойцы? Мы отправляемся в этот город, конечно, что ночью и в сопровождении бойцов, доставляющих на передовую, как они говорят "потребности" — бензин, окопные свечи, воду.

Едем с РЭБом на крыше, но и со светом. Вражеские дроны часто сбрасывают на дорогу мины – их лучше увидеть и объехать. А вот в нескольких сотнях метров от передовой мчимся уже с выключенными фарами и на максимальной скорости.

Несколько минут на разгрузку и все прячутся глубоко под землю. На этой позиции 24 бригады два командира — "Коала" и "Юрист". Оба внимательно всматриваются в видеокартинку из дронов и держат связь с бойцами. Враг в последнее время выбрал новую тактику – постоянно атакуют малыми группами, часто в составе 2 штурмовиков. Все эти группы необходимо выявить и уничтожить.

"Техникой им тяжело до нас добраться, а вот именно пехотой, такое впечатление бесконечного ресурса. Им не стоит ничего в день потерять условно отделение для того, чтобы просто провести разведку", – говорит командир подразделения 24 ОМБР "Коала".

Основной вопрос к "Юристу": сможет ли 24 бригада под таким натиском врага удержать Часов Яр?

"Часов Яр — это уже руины. Так же как это было и с Бахмутом. Цена вопроса, если за каждый квадратный метр россияне будут платить по 10-15 своих "хороших русских" — будем держать, если наши будут так платить — я не вижу в этом смысле", – говорит командир подразделения 24 ОМБР "Юрист".

"Юрист" – в прошлом боевой медик и хорошо знает цену, которую выставляет эта война.

"Через меня прошли десятки людей, которые могли стать "200". Если у кого плохо собранная аптечка, то боевой медик получает по шапке. Если кто-то не умеет наложить турникет, он на позицию не выйдет", – отмечает командир.

Вот и "Саничу" командир спас жизнь, когда тот с ним уже попрощался. Вражеские дроны должны были его добить.

"Командир сказал, что есть хороший план, залетели на баги и нас всех спасли", – отмечает боец.

Военные правила требуют, что раненых вывозят только бронемашины. "Юрист" показывает свою – у нее даже ветрового стекла нет. Это самодельная Багги, которая каждый раз пробирается в ад. Это и есть реальный транспорт передовой.

В подвале бойцы отдыхают, сушат одежду, пока командиры не отдают приказ выдвигаться на передний край. Но защитники Часового Яра точно знают, что и этот труд оккупантов поедет сразу на концерт Кобзона.

Покровск

Дорога на Покровск идет через растерзанную врагом Константиновку. Мы останавливаемся на заправке, а она не работает, несколько минут назад рядом раздался взрыв.

Фото: ТСН.ua

Ближе к Покровску мы наблюдаем за битвой в информационном поле. Если полтора месяца назад здесь наступали россияне, то сейчас, похоже, инициативу перехватила Украина. В радиоэфире – российские пленные.

Впрочем, новости из Покровска поступают тревожные, будто враг подошел на расстояние 2 километров до города и едва ли не единственная дорога в Покровск уже под бешеным обстрелом.

Стелла на въезде в Покровск враг уничтожил в начале нового года. Многие начали говорить, что это означает, что въезд в Покровск стал опасным. Ничего это не значит. Стеллу восстанавливают.

А вот в самом городе людей почти не видно, они прячутся от обстрелов и вражеских беспилотников, постоянно висящих над головой.

Людей не видно, брошенные животные готовы идти уже за кем-либо увидят. Особенно собаки.

Хотя людей в городе еще немного есть. Это Владимир Самойленко, мы встретили его на пустой центральной улице тяжело раненого города.

У нас у Владимиру неожиданная просьба – помочь отыскать в Покровске один дом. Мужчина улыбается и сразу соглашается. Несмотря на мощный обстрел и вражеские дроны ведет нас через пустой железнодорожный вокзал куда-то к югу.

Это выглядит несколько странным, но мы с Владимиром Евгеньевичем идем в музыкальный колледж, где преподавал и где творил Леонтович. Оказывается, Владимир Самойленко хорошо знает биографию композитора Николая Леонтовича.

Исследователи утверждают, что именно здесь, в Покровске, Леонтович написал вторую версию своего знаменитого "Щедрика". И эти первые знаменитые аккорды прозвучали за этими стенами, потому что именно здесь он преподавал музыку для местных детей. Это бывший музыкальный колледж. Мы защищаем Покровск в том числе и ради того, чтобы сохранить память о нашем "Щедрике".

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МАНИАКАЛЬНЫМ НАСТУПЛЕНИЕМ ВРАГА НА ПОКРОВСК УКРАИНЦЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НА КУРЩИНЕ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН

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