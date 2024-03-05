РФ продает украинских пленных на "черном" рынке: скандальное заявление The Times

Еще в 2015 году сообщалось, что сотни военнопленных украинцев могли быть проданы в рабство в Чечне, Адыгее и Осетии.

Россия продает украинских пленников на "черном" рынке – такая статья появилась в издании The Times. Представитель Украинского координационного штаба по вопросам лечения военнопленных Петр Яценко в интервью британским журналистам подтвердил эту информацию. В этой истории особенно отличились "кадыровцы". Они покупают украинских военнопленных у других подразделений, чтобы потом обменивать их на своих.

Украине удалось вернуть одного из бойцов, которого после выкупа из плена так называемой "ДНР" отвезли в Грозный в Чечне. О зверском поступке россиян и потрясающей истории украинского героя, который сейчас проходит реабилитацию, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

История украинского героя

40-летний Вячеслав Левицкий – украинский военный, добровольцем ушедший на фронт еще в 2022 году. С тех пор мужчина мужественно защищал украинскую землю в Херсонской, Николаевской областях и Донбассе.

Самые ожесточенные бои встретил под Авдеевкой в Покровском, где получил ранения. Впоследствии Вячеслава захватили в плен так называемые "ДНРовцы". Пообщаться с героем удалось журналистам "Суспильного".

"Начался обстрел и мне прилетело в ногу – одну, в другую, а еще в живот. Потерял сознание. Потом полусознательный не понимал, куда ползти. Сначала на четвереньках, потому что ноги болели, тяжело было идти, дополз туда, где вода, и в том. месте 5 дней провел. Руки опухли. Затем набрался сил и начал ползти в то место, где знал, где есть наши рации, но пока я добрался, раций там уже не было, потому что за все эти дни россияне полностью захватили нашу эту территорию", – рассказал боец.

В плену россиян раненому Вячеславу не оказали должной помощи, вместо этого беспощадно избивали, пытаясь получить информацию об ВСУ. Говорит, боялся самого худшего.

"Сначала просто допрос был, потом нагрели кочергу, но, слава Богу, смалить не смалили, но били так как боксерскую грушу", – отметил он.

Такое было невозможно и вообразить!

А потом произошло то, чего не мог ожидать никто. К так называемым "ДНРовцам" пришли боевики Кадырова и сделали им предложение: продать пленного Вячеслава в их плен. Впоследствии измученного и все еще тяжело раненного украинского бойца уже везли в чеченскую столицу – город Грозный. Там наконец-то его доставили в госпиталь, однако врачи ампутировали Вячеславу все 4 конечности – и руки, и ноги.

"Ноги были прострелены. (Российский. – Ред.) врач хотел их спасти, но говорит, что пошла гангрена. Я только на 10 сутки попал в больницу. Говорит, если бы раньше привезли, можно было бы те раны спасти. Говорит, пошла гангрена и надо ампутировать ноги, даже дали бумажку, чтобы я подписал, что согласен, – вспоминает защитник.

После выздоровления его увезли в подвал, где держали вместе с 60 другими украинскими заключенными. Всех их готовили к обмену с пятью чеченцами.

Реакция матери бойца

Выйти из российского плена Вячеславу удалось только через 3 месяца, в июне 2023 года. Мать бойца помнит тот момент, как сегодня – ей позвонили и предупредили, что ее сын Славик изменился.

"Мне звонок 11 июня: "Мама, это я – Славик". Как я ехала к нему, говорят, а вы знаете, что там со Славиком? Говорю, что нет. И мне показали, как он выходил из плена видео, и тогда я уже увидела, что у него нет рук. Ни рук, ни ног. Мне было страшно. Ну ничего, главное живой", – отмечает мама военного.

Вячеслав Левицкий лечится в центре реабилитации для военных Super Humans во Львове, уже научился есть и пользоваться планшетом без рук. Теперь мужчине нужно научиться ходить.

Его же историю изучили в Украинском координационном центре по вопросам лечения военнопленных и рассказали журналистам британского The Times. И эту историю должны услышать все. Люди по всему миру должны знать, на что способны россияне. Им не писаны ни международное право, ни банальные законы морали и чести.

И это далековато не новинка. Еще в 2015 году Сеть всколыхнуло открытое письмо родственников украинских защитников к российским правозащитникам. Родственники героев утверждали, что сотни военнопленных украинцев были проданы в рабство в Чечне, Адыгее и Осетии.

От 400 до 700 украинцев, пленных и пропавших без вести на территории боевых действий в Донбассе, были вывезены на территорию России. Многие из них были проданы в рабство в Чечне, Адыгее и Осетии. Об этом говорилось в открытом письме родственников пленных к российским правозащитникам, опубликованном на сайте "Открытая Россия".

"Мы предполагаем, что они могут находиться там, поскольку на телефоны их близких звонил либо сам пропавший, либо неизвестные из российских номеров – из Чечни, из Адыгеи. Некоторым из родных также звонили правозащитники из России с сообщением о том, что они нашли их родных в российских СИЗО. Некоторых из них, как мы знаем, отправляли в Чечню или Адыгею", – говорится в письме.

Среди пропавших есть не только украинские военные, но и гражданские жители – волонтеры, оказывавшие гуманитарную помощь нуждающимся, и те, кто посещал своих родственников, призванных в украинскую армию во время мобилизации.

Цинические преступления россиян

При этом тогда этих украинских бойцов власть так называемых "республик", а ими как известно руководили россияне, специально не добавляли ни в какие списки, чтобы потом распродать на черном рынке людей.

Некоторым родным пропавших неизвестные по телефону или через волонтеров предлагали вернуть пленника за "большое вознаграждение". Некоторые из звонивших разговаривали с восточным акцентом.

"Иногда это звучало так: "ваши родственники проданы в рабство, и вы никогда их не увидите", – пишут родственники пропавших без вести.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ ПРОДАЕТ УКРАИНСКИХ ПЛЕННЫХ НА ЧЕРНОМ РЫНКЕ?! Скандальное заявление The Times!

Ранее мы рассказывали невероятную историю освобождения с рынка невольников двух украинских бойцов, ставших "живым товаром" для "кадыровцев".

Также украинский защитник, кикбоксер из Чернигова 30-летний Алексей Ануля, пробывший в российском плену 9 месяцев, рассказал о пережитых издевательствах и пытках. В частности, мужчина ел червей и живой крысы, ее в плену чуть не изнасиловали.

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