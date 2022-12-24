"РФ проиграла войну если не 24-го, то 27-го февраля точно": аналитик объяснила заявления Путина о "неэффективных Patriot"

После новости о том, что Украина получила системы ЗРК Patriot от США, в Кремле посыпались заявления о якобы их неэффективности и невозможности повлиять на ход войны.

Президент России Владимир Путин заявил, что получение Украиной противовоздушных комплексов Patriot является шагом к затягиванию войны, в то же время пытаясь приуменьшить их оборонное значение, он сказал, что новейшие системы Patriot "достаточно старые и заверил, что те не помешают России достигать своих целей".

Российский политический аналитик Ольга Курносова объяснила, что в Кремле уже давно поняли, что Россия проиграла эту войну, но линию по критике вооружения военной техники, которую Украина получает от партнеров, все же нужно продолжать.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

"Я напомню, что когда все только начиналось, Путин нам задвигал некие тезисы о том, что войну они начинают для того, чтобы провести так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины. И вот вам пожалуйста демилитаризация – сначала различные артиллерийские установки, HIMARS, а теперь и система Patriot. Я напомню, что когда впервые в Европе появились системы Patriot, все выскакивали из штанов и кричали: "Нет, нет, нет! Только не Patriot, ни в коем случае". Это слишком близко к российской границе. Теперь эти системы будут в Украине", — отметила она.

Ольга Курносова подчеркнула, что Путин добился ровно обратного по всем своим целям. Когда он говорил, что мы сейчас отодвигать НАТО от наших границ, в результате Финляндия и Швеция уже вступают в НАТО, а в Украине – системы Patriot.

"Поэтому конечно в такой ситуации лучше говорить, что наши старенькие ракеты С-300 лучше летают – не смешите людей. С-300 – советские ракеты, куда они там полетят, они вообще знают, куда они летят. Это просто слова (Путина - ред.), которые говорятся от безвыходности. Потому что по большому счету, Россия проиграла войну давно, ну если не 24-го февраля, то 27-го уж точно", — резюмировала аналитика.

ЗРК Patriot для Украины

21 декабря состоялся визит президента Владимира Зеленского в США. Он встретился с президентом США Джо Байденом, выступил в Конгрессе и провел ряд двусторонних встреч.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $1 млрд военной помощи. Соединенные Штаты уже подтвердили поставки Украины в рамках военной помощи зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США предоставят Украине, станут "законными целями" для российских военных.

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