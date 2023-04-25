РФ пытается набрать еще 400 тыс. окупантов: на какие направления их могут отправить

По словам Маломужа, Кремль может отправить в Украину 200-250 тысяч окупантов в ближайшие месяцы.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия еще не отправила в Украину около 120 тысяч мобилизованных из количества, которое призвала ранее.

Куда их могут перебросить и насколько это значительная сила, рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По информации Маломужа, российское командование пытается набрать 400 тысяч окупантов. Также продолжается осенний призыв – 147 тысяч призывников.

"То есть мы говорим не только о 120 тысячах, а это может быть 200-250 тысяч в ближайшие месяцы. Но они не имеют мотивации. Большинство из них не хотят воевать и погибать. Уже есть 185 тысяч погибших и еще столько же раненых, это уже не скроешь", – говорит экс-разведчик.

По его словам, отправка на фронт для россиян – путевка в одно направление. Оккупанты деморализованы. Они не подготовлены системно, у них нет нового вооружения, техники и достаточного количества боеприпасов.

"Поэтому будут затыкать дыры, как мы говорим. Если мы будем двигаться в Восточном направлении или если контрудары у нас будут на Бахмутском, Авдеевском, Угледарском направлении или на Юг, туда будут бросать все эти мобилизованные части, даже недостаточно подготовлены. Но других резервов нет. Как раз этот формат будет предусматривать направление разными способами — железными дорогами, морским транспортом. В данной ситуации правильно спланированы глубинные операции на предупреждение, еще до их решения на фронт непосредственно, а на этапах их доставки за 150 км это залог уничтожения их резервов и они могут не вступить в бой. Эта стратегия очень важна сегодня для командования Украины и они должны за счет глубокой системы разведки видеть, где они формируются, как они двигаются и где их нужно уничтожать", — подытожил Маломуж.