"РФ пытается перейти в наступление на всех участках": военный эксперт заявил, что обострение на фронте уже происходит

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя сегодняшнюю информацию украинской разведки об обострении на фронте, заявил, что это уже происходит.

Он рассказал, что российские оккупанты предпринимают попытки наступления на всех участках фронта. По его словам, армия Путина пытается вытеснить ВСУ не только из Донбасса, но и Харьковщины и Запорожья.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью ТСН.

" Острые события на фронте уже происходят. РФ пытается перейти в наступление на всех участках. Пытаются вытеснить украинские войска не только с территории Донбасса, они пытаются расширить свой успех на Харьковщине и Запорожье. В Херсонской области они пытаются удержать захваченные позиции, отодвинуть ВСУ на расстояние, которая не позволяла бы держать под огненным контролем логистическую составляющую, а именно — мосты через реку Днепр", — сообщил эксперт.

Напомним, в украинской разведке предупредили украинцев , что в ближайшее время на всем фронте можно ожидать очень "острые события". Спикер ГУР МО подчеркнул, что почти по всей линии столкновения идут активные боевые действия. Он напомнил, что разведка уже раньше предупреждала – август и сентябрь будут очень важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте.

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