РФ пытается посеять среди украинцев недовольство ходом войны – глава разведки Эстонии

Руководитель эстонской разведки рассказал о пропаганде России о войне в Украине.

Руководитель эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг подчеркнул, что руководство России стремится к тому, чтобы внутри Украины росло недовольство среди населения ходом военных действий на фронте и результатами Украины в этой войне.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой в Таллинне. Этот разговор стал возможен благодаря поддержке Европейского союза.

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"И они пытаются сделать сейчас все, чтобы разочарование и недовольство росло внутри вашей страны. Также, Кремль всеми способами пытается отвлечь цивилизованный мир от войны в Украине. Хотят, чтобы угасал интерес к войне. Кремлевская машина использует различные пропагандистские методы, информационное давление, чтобы о войне забывали, чтобы о ней не говорили", – отметил он.

Однако, по мнению Кивисельга, Украина сейчас очень хорошо противостоит российской пропаганде и давлению российской инфомашины. Запад держит единственный вектор по этому вопросу.

Напомним, руководитель эстонской разведки проанализировал бои за Авдеевку.

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