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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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РФ пытается разорвать энергетическое кольцо Киева: грозит ли Украине тотальный блекаут

До 20 часов отключения в сутки, остановка электрического транспорта, проблемы с водой и угроза отопительному сезону. Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике: вместо попыток погасить всю энергосистему сразу враг целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и «перерезает» питание отдельных крупных городов.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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РФ изменила тактику атак на энергетику: будет ли блекаут в Украине

РФ изменила тактику атак на энергетику: будет ли блекаут в Украине

Россия продолжает целенаправленно избивать по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить без электричества целые города. После очередной массированной атаки проблемы обострились в Киеве и области, а Днепр оказался в блекауте.

Почему россияне изменили тактику ударов, грозит ли Украине общенациональный блекаут и насколько столица готова к энергетическому кризису, говорится в сюжете ТСН. Неделя.

До 20-ти часов без электричества в сутки — гаджеты, призванные облегчить жизнь во время длительных отключений, просто не успевают заряжаться. А россияне продолжают выносить нам энергетические объекты.

В ночь на субботу — массированная атака. 172 дрона и 36 Искандеров, Цирконов, С-400 и крылатых ракет. Прицельно били по энергетике Киева и области. Враг, зная о дефиците ракет для «Петриот» и слабых местах в энергосистеме, бьет туда, где наиболее «тонко». То есть, в точки передачи электричества.

Правобережье Украины — это место скопления наиболее мощных электростанций: тепловых и атомных. А на Левом берегу — наибольшее потребление: где собственной генерации уже почти не осталось.

Чтобы заживить крупные города — Днепр, Харьков, Запорожье и, не удивляйтесь, Киев — существуют трансформаторные подстанции. Россияне бьют по ним не в первый раз. И если раньше целью было потушить всю энергосистему вместе, то сейчас они выбрали тактику постепенного отрезания от света отдельных городов. Сегодня в блекауте остался Днепр: 600 тысяч человек.

Выдержит ли Киев энергетический кризис

А что столица? После последних попаданий здесь снова останавливалось метро. На этой же неделе перестали курсировать трамваи и троллейбусы. Появились массовые проблемы с водой. А тут еще и отопление под опасностью! Киев смог заполнить водой чуть половину теплосетей. Поэтому этой осенью вечером — город-миллионник погружается в глубокую холодную тьму.

Это стало причиной очередного спора между властями: центральной и местной. В конце концов правительство нашло по 30 тысяч на доплаты ремонтным бригадам энергетиков. А сегодня президент поручил премьеру разработать схемы аварийного движения городского транспорта, а наземный сделать бесплатным.

Столица никогда не покрывала свои нужды самостоятельно. Собственные ТЭЦ обеспечивали только половину необходимого. А остальные приходили извне: по так называемому киевскому энергетическому кольцу. В этом году цель россиян — разорвать это кольцо.

Эксперты утверждают: плохо будет, но враг опоздал. Общеукраинский блекаут уже невозможен. А энергокольца из узкого места станут преимуществом для выживания. Правда, это совсем не значит, что было сделано все необходимое.

Все информационные площадки и домашние кухни, в частности, в Киеве, переполнены вопросами: где резервное заживление критической инфраструктуры и распиаренная децентрализованная генерация, которая должна частично заменить большую.

Бизнес, который пытается заходить в регионы, откровенно говорит о сопротивлении местных властей и проблемах с присоединением к сетям и выделением площадок. И это одна из очень многих проблем, которые на 5-й год войны явно должны были стать понятными.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, РФ массированно атаковала энергетику Одесщины, в результате чего на севере области возникли перебои со светом.

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