РФ разыскивает Зеленского, Сырского, Буданова и других топ-особ: что задумали в Кремле – все детали

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и других топ-военных и чиновников, среди которых — бывший и действующий главнокомандующие ВСУ Александр Сырский и Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов, экс-президент Петр Порошенко.

Какой сигнал для Запада подает Россия, кого кремлевские власти еще разыскивают из украинских топ-особ и какова цель этого — читайте в материале ТСН.ua

Россия разыскивает Зеленского: реакция Украины

Согласно данным из базы российского МВД, основанием для объявления в розыск президента Украины стало якобы возбужденное в отношении Зеленского уголовное дело в России. Однако, что статья – там не сообщили.

В Офисе президента и Министерстве иностранных дел уже отреагировали на абсурдное решение российских властей. Спикер украинского президента в комментарии РБК-Украина посоветовал российскому ведомству "сначала поискать совесть и здравый смысл".

В украинском МИДе, комментируя это, назвали свидетельством отчаяния России и ее пропаганды. Там считают, что такие сообщения не более чем вымышленный российскими пропагандистами повод для привлечения внимания.

"Кстати, напоминаем, что в отличие от ничтожных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира", — говорится в заявлении.

Зеленский - в розыске! Россия ищет возможности привлечь на себя внимание

Кремль ищет Сырского и Залужного

Россия также ищет бывшего и действующего руководителя Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского. В МВД РФ не указали статью, по которой разыскивают украинских топ-военных.

Так, страна-террористка объявила в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сразу после того, как Москву атаковали неизвестные беспилотники (30 мая 2023 – ред.).

Заметим, что Сырский был объявлен якобы за нарушение им статьи Уголовного кодекса, когда он еще был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

РФ объявила в розыск Сырского. ФОТО: сундуки

Россия несколько раз объявляла в розыск Буданова

В конце 2023 года Министерство внутренних дел государства-агрессорки объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В карточке Буданова не отметили, в рамках какого именно уголовного дела он объявлен в розыск.

Добавим, что ранее, в начале октября, Следственный комитет РФ выдвинул заочные обвинения в совершении "террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова". Следственный комитет считает их "причастными к атакам дронов на российские объекты".

Данилов и другие бывшие украинские топ-чиновники

Российские пропагандисты сообщили, что Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск также экс-секретаря СНБО Алексея Данилова и ряд других бывших украинских топ-чиновников.

В сообщении указывается, что среди объявленных в розыск есть бывший премьер-министр Владимир Гройсман, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-руководитель МИД Павел Климкин.

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Что известно о кремлевской операции "Майдан-3"

Кроме Зеленского, российское силовое ведомство объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и экспрезидента Петра Порошенко.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают это попыткой Кремля установить юрисдикцию российских законов в суверенных постсоветских странах и информационную подготовку к операции "Майдан-3", направленную на формирование среди украинцев сомнений в легитимности Зеленского. Там предполагается, что эта операция, вероятно, достигнет пика примерно в конце мая 2024 года.

"Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, вероятно, является частью российской информационной операции "Майдан-3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года, а также с диплома изоляции Украины", — говорится в отчете.

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Почему РФ разыскивает представителей украинских властей: объяснил Портников

Политический аналитик, публицист Виталий Портников на своем ютуб-канале пояснил, что розыск российскими властями президента Украины Владимира Зеленского и других топ-чиновников и военных означает, что Кремль даже теоретически не рассматривает возможность каких-либо мирных переговоров с Украиной в обозримом будущем.

"Россия таким образом пытается лишить смысла форума Мира, который вскоре состоится в Швейцарии. Руководителям стран, которые собираются принять участие в нем, прежде всего представителям Глобального Юга, дают понять, что любая перспектива пермин между Россией и Украиной нет никакого практического измерения, по крайней мере до тех пор пока во главе Украины есть Владимир Зеленский, которого разыскивают российские так называемые правоохранители", — сказал он.

Вторая причина, по мнению аналитика, Россия пытается "загнать в тупик возможность любых переговоров" на фоне разговоров о розыске.