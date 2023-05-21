РФ сломала зубы об оборону Бахмута: эксперт о последствиях вероятного ухода ВСУ из города

По мнению эксперта, Бахмут станет для россиян не победой, а ловушкой, ведь ВСУ успешно закрепляют на флангах возле города.

Удержание Бахмута было очень рискованной операцией со стороны ВСУ, но в итоге этот риск себя оправдал.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

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"Враг в результате сломал зубы о нашу оборону. И более того, они не в силах были удерживать фланги. Сам Бахмут – он не является ключевым в этой операции. Ключевым является удерживание флангов. Это господствующие высоты, с которых Бахмут виден как на ладони. Как только появится наша артиллерия, это будет оборонная операция российских войск. Это уже не оборонная операция Украины, это будет контрнаступательная операция украинских войск", — отметил он.

Эксперт привел пример осады Сталинграда времен Второй мировой войны. Тогда германские войска почти полностью взяли Сталинград. Но за счет того, что советские войска прорвали фланги, они сумели оцепить армию Паулюса и взять немцев в плен.

Так и в Бахмуте, сейчас ВСУ оттесняют врага с флангов и россияне отступают. От самого Бахмута остались только развалины. Россиянам теперь его оборонять будет очень тяжело, потому что негде спрятаться, обустроить позиции.

Ну, мнение Мусиенко, "ключевым индикатором" сейчас будет то, насколько быстро из Бахмута убегут "вагнеровцы" и как быстро туда зайдут российские регулярные войска.

"Пригожин задекларировал, что выйдут до 25 мая. Думаю, так и будет… И как быстро туда зайдут российские войска. Если российские войска регулярные не будут спешить, значит, они тоже понимают, что Бахмут для них не победа, а ловушка. Как только они туда зайдут, эта мышеловка закроется", – сказал аналитик.

По информации Мусиенко, по сторонам от Бахмута – к югу, у Клещиевки; и на север, у Ягодного – украинские войска выравнивают линию фронта. Таким образом, на эти территории скоро сможет зайти артиллерия ВСУ, которая сможет обстреливать Бахмут.

"Как только наша артиллерия будет расположена, то присутствие наших военных на окраинах Базмут не потребуется и уже не будет трагедией их уход. Потому что мы не будем подвергать артиллерийскому огню наши же силы", – подытожил эксперт.