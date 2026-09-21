РФ сменила тактику ударов: новая фаза войны, разгром базы «Рубикон» и тайный союз Украины

Война в Украине

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Киев готов к взаимному мораторию на дальнобойные удары. Но готова ли Москва. Уже несколько дней прошло от заявления Трампа, что между Украиной и Россией может произойти соглашение о взаимном прекращении обстрелов. Президент Зеленский поддержал такую инициативу и отметил, что это будет зеркальный ответ, если Москва тоже перестанет варить по гражданским объектам.

Эксперты говорят, что Путину тоже нужно перемирие, ведь бензиновый кризис в стране — бензоколонке, из-за украинских дроновых атак еще набирает обороты.

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Статистика за полтора месяца — 3 тысячи беспилотников. Но Россия до сих пор продолжает запускать беспилотники по украинским городам. Хотя уже не так интенсивно, как несколько недель назад. Все потому, что запасы кончились — предполагают эксперты.

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Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко разбиралась, как изменились обстрелы России и почему теперь оккупанты бьют даже посреди дня.

Удары по АЗС. По поездам и логистическим центрам. По дорогам и АЗС. По жилым домам и предприятиям. И все это посреди дня.

Россияне изменили тактику ударов по Украине и готовят в любое время суток ударными беспилотниками по гражданским объектам. При этом по четкому алгоритму перед комбинированными или баллистическими ударами, сначала волнами летят скоростные дроны. И все это, не только чтобы истощить украинское ПВО, но и психологически давить на украинцев.

Война в Украине

Ибо бьют могут, говорят эксперты. И это просчитанная тактика неприятеля. Первые “Шахеды”, которые полетели по Украине еще в 2022-м, были на бензиновых двигателях и летели низко и медленно. Тогда же Украина нашла им противодействие — мобильные огневые группы. А уже в конце 2024-го появились дроны перехватчики и в прошлом году показатель ущерба достиг почти 100%. Даже если оккупанты запускали их ночью и роями по несколько десятков, а то и сотен. Теперь логика изменилась. «Шахеды» эволюционировали и теперь, в основном, они реактивны. Именно их россияне используют в основном для ударов по гражданским объектам. И именно они способны быстрее и выше летать и поэтому обходить перехватчиков даже в светлое время суток. Но среди новаций не только это.

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«Новые реактивные „Шахеды“ есть на носу с донаведением. ГУР уже показывал информацию, что враг устанавливает на такие дроны и миникомпьютеры, для того чтобы была системная спутниковая связь. Ищут разные варианты, как сделать эффективно», — говорит военный эксперт, майор ВСУ Андрей Ткачук.

За последний месяц враг использовал три тысячи реактивных “Шахедов”, говорит советник Президента Сергей Флеш. И как правило — слетают они чуть ли не с конвейера и запаса таких дронов у России до сих пор нет, отмечает Флэш.

«Каждый день мы находим обломки дронов, изготовленных буквально накануне. То есть речь не о накопленном запасе», — рассказал советник президента Украины Сергей Бескрестнов.

Изготовление реактивного беспилотника обходится России в несколько раз дороже обычного «Шахеда» на бензиновом двигателе. Итак, как считают аналитики, их производство сказывается на российской экономике не менее болезненно, чем украинские дальнобойные дроны по их нефтеперерабатывающим заводам. К тому же благодаря нашим ПВО к своим целям российские «Шахеды» чаще всего не долетают.

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Юрий Игнат

«Если бы долетало все 100%, извините, уже были бы значительно другие результаты. Вы видите, процент ущерба достаточно велик на сегодняшний день, но те 10% или 20% все же долетают. Работают разные средства. В частности, истребительная авиация, это самолеты F-16, самолеты Мираж, наземная противовоздушная оборона, зенитные ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия, ПЗРК, мобильные огневые группы», — рассказывает представитель ПС Юрий Игнат.

Во время первых “Шахедных” атак во время полномасштабной войны украинские разработчики примерно за полгода нашли им противодействие. Сейчас против реактивных дронов есть 4 решения, — об этом еще две недели назад говорил министр обороны Евгений Хмара. Но, по его словам, сейчас главное — протестировать новые перехватчики и масштабировать производство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РФ ИЗМЕНИЛА ТАКТИКУ УДАРОВ! Новая фаза войны, разгром базы «Рубикон» и тайный союз Украины

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