РФ терроризирует гражданских на оккупированных территориях: история крымского активиста, похищенного в Геническе

Жизнь на оккупированных Россией территориях – это постоянное хождение по лезвию. Гражданских похищают и незаконно арестуют.

К нам обратились семья и адвокат общественного активиста, бывшего военного крымчанина, который после аннексии полуострова жил в Геническе. Алексей Киселев сейчас находится в Симферопольском СИЗО.

При каких условиях он был похищен, в каких условиях находятся незаконно заключенные украинцы и как выбраться из российских подвалов и колоний, рассказала корреспондентка ТСН Нина Грушецкая.

Алексей Киселев – капитан первого ранга в отставке. После оккупации Крыма переехал в Геническ Херсонской области. Во время оккупации волонтерил. Однако 22 июля Алексей пропал.

"Соседи нам сказали, что так как они думали, что это уже как обычно. То есть это такая обыденность для людей. Вот эта тихая оккупация. Люди не осознают, что это значит. Сейчас для людей обыденностью стало то, что других людей могут похитить, держать на подвале, пытать или вернуть, или нет, и человек исчезнет где-нибудь", — рассказывает невестка пропавшего Алексея Мария Мельникова.

Сначала его держали в подвале на Херсонщине. Там, как рассказывает невестка Мария, пытали электрическим током, постоянно избивали и пытались узнать информацию об украинских военных.

Далее, 27 июля, переправили в Крым – в Симферопольское СИЗО.

"После пяти дней его привезли на границу с Крымом, оформили, как будто он пересек границу", — говорит сын Алексея Артем Киселев.

По мнению юристов, оккупанты пытаются скрыть эти 5 дней до пересечения админграницы с полуостровом, потому что перемещение таких как Алексей – это военное преступление. "Международное гуманитарное право запрещает перемещать гражданское население даже в пределах оккупированных территорий. Как сделать территорию своей? Вывезти население, которое там есть, привезти свое население", — объясняет юрист.

В настоящее время Алексею инкриминируется участие в крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана, который 1 июня в России назвали террористическим формированием.

Преступный суд должен состояться через два месяца. Алексею грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Сколько еще гражданских украинцев сейчас ждут несуществующий "справедливый суд" государства-преступника точно сказать невозможно.

"Мы ведем статистику вместе и по военным, и по гражданским... Это более 6 тысяч обращений разного рода", — сообщает представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

"850 человек это неправительственные организации фиксируют. На уровне ОБСЕ и ООН где-то 250. И Украина говорит о том, что около тысячи человек гражданских", — добавляет юрист.

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Однако Россия реальные цифры скрывает. "Соответствующая статистика собирается, но мы понимаем, не все преступления, которые совершаются на оккупированной территории, оперативно удается зафиксировать… в реальном времени происходит нарушение прав человека", — отмечает Андрей Юсов.

Оккупанты постоянно нарушают положения 3-й и 4-й Женевских конвенций. Россияне нарушают и правила содержания по месту и условиям.

По делу против Алексея юристы насчитали минимум 5 военных преступлений. "Незаконное лишение свободы. Это раз. Пытки — два. Принудительное перемещение — три. Потенциальное присвоение имущества — четыре. Нарушение права на справедливый суд — пять", — отмечает юрист.

Семья очень надеется, что Алексея удастся вытащить с оккупированной территории, например обменять.

"С военнопленными легче. Потому что это международное право, это Женевские конвенции, это нормативная база, на которую мы можем ссылаться. Когда мы говорим о гражданских лицах — это просто терроризм", — отмечает представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Чтобы увеличить шансы на возвращение домой незаконно удержанных, в Координационном центре призывают обращаться в правоохранительные органы и в официальные учреждения. "Нужно прийти в полицию. Написать заявление. Должны открыть производство. Родные должны получить статус потерпевшей стороны. Далее нужно информацию передать в информационное бюро", — советует Андрей Юсов.

Ну и важно фиксировать факты преступлений, чтобы оккупанты ответили перед законом. За подобные военные преступления Уголовный Кодекс Украины предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Что касается международного наказания – Римский устав Уголовного суда еще более жестко относится к военным преступлениям — до 30 лет тюрьмы или пожизненное.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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