Россия убила тысячи гражданских в Украине: самые кровавые теракты окупантов с начала полномасштабной войны (фото)

Полномасштабная война в Украине длится уже 546 дней (на 24 августа 2023 года).

С начала полномасштабной войны России против Украины, по последним данным ООН, погибли 9 369 тысяч гражданских украинцев, еще 16 646 были ранены. Реальное количество жертв значительно выше, поскольку получение информации с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, а многие сообщения требуют подтверждения.

Сайт ТСН.ua собрал самые кровавые преступления страны-террористки против мирных жителей с начала полномаштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Днепр

Трагедия в Днепре, унесшая жизни 46 человек, произошла 14 января 2023 года. В субботу, когда большинство жителей находились дома, Россия ударила ракетой Х-22 по многоэтажке на набережной. Еще 80 человек были ранены.

В одной из квартир в этом доме погибла почти вся семья Фигурных. Из семи родственников спасти удалось только одну женщину. Почти сутки под завалами находилась 27-летняя Екатерина Зеленская. Она имеет недостатки слуха, поэтому не могла звать о помощи. В трагедии женщина потеряла мужа и годовалого сына, а ее саму чудом спасли.

Ракетный удар по Днепру 14 января / Фото: из соцсетей

Запорожье

30 августа 2022 россияне обстреляли гражданскую колонну на выезде из Запорожья. Тогда люди собрались в пункте пропуска для выезда родственникам на временно оккупированную территорию. В этот момент враг выпустил по гражданским 16 ракетам с применением зенитно-ракетного комплекса "С-300". Погибли 32 человека, еще 86 были ранены.

Ракетный удар по Запорожью

Еще одна ужасная трагедия в Запорожье произошла 9 октября 2022 года. Российская армия нанесла удар по городу, применив 12 ракет. Почти все они попали в жилые дома. Погибли 17 человек, еще 89 были ранены.

За несколько дней до этого, 6 октября, оккупанты также устроили по жилому сектору, когда люди спали. Погибли 19 жителей.

Краматорск

Российский ракетный удар по вокзалу в Краматорске (Донецкая область) произошел 8 апреля 2022 года. Во время атаки там находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. Ракета "Точка-У" попала во временный зал ожидания. Погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

Ракетный удар по Краматорску / Фото: gettyimages.com

Часов Яр

Вечером 9 июля 222 года российские войска ракетами из "Ураганов" атаковали город Часов Яр (Донецкая область). Ракеты попали в пятиэтажку, где полностью разрушились два подъезда. Под завалами оказались десятки человек. Это один из самых больших ударов РФ по количеству убитых гражданских. Погибли 48 человек, среди них и девятилетний мальчик, умерший вместе с мамой.

Времен Яр, ракетный удар / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Кривой Рог

В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу (Днепропетровская область) 13 июня 2023 года погибли 12 человек, пострадали 28. Враг среди ночи выпустил по городу шесть ракет. Повреждения получили более 70 жилых домов. Также пострадали три школы и здания еще двух учебных заведений.

Ракетный удар по Кривому Рогу / Фото: Associated Press

Чаплино

На День независимости Украины, 24 августа 2022 года, оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по поселку Чаплино (Днепропетровская область), где расположена железнодорожная станция. В результате загорелись вагоны пассажирского состава. Погибли 25 человек, еще 31 пострадали. Среди жертв – пассажиры поезда, люди, которые находились в автомобилях возле железной дороги и жильцы дома, расположенного рядом.

Ракетный удар по Чаплино/Фото: "Оперативный ВСУ"

Изюм

9 марта 2022 года, когда шли ожесточенные бои за Изюм (Харьковская область), российские оккупанты сбросили на жилой дом авиабомбу. Там в подвале прятались десятки человек. По официальным данным, погибли 44 человека. Впрочем, среди списков погибших местные не досчитались еще 10 соседей. Россияне не пускали спасателей на помощь к месту трагедии почти три недели. А завалы смогли начать разбирать только полтора года спустя.

Авиаудар по Июму

Кременчуг

Ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге (Полтавская область) россияне нанесли 27 июня 2022 года. На момент атаки там находились более тысячи гражданских людей. Погибли 22 человека, еще почти 70 получили ранения.

Ракетный удар по Кременчугу/Фото: Дмитрий Лунин

Десна

Утром 25 июня 2022 года российская армия выпустила 20 ракет по поселку Десна (Черниговская область). Под обломками погибли 87 человек.

Чернигов

В результате бомбардировки жилых кварталов российской авиацией в Чернигове 3 марта 2022 года погибли 47 человек, 18 были ранены. После попадания снарядов жители вылетели из своих квартир прямо на асфальт, получили травмы, несовместимые с жизнью, потеряли конечности.

Обстрел Чернигова

Еще одна страшная трагедия в Чернигове произошла 16 марта 2022 года. Российские военные расстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. Погибли 16 украинцев.

Бородянка

В Бородянке (Киевская область) российские оккупанты полностью уничтожили восемь многоэтажных домов, еще 32 были повреждены частично. В течение 1-3 марта 2022 года только от бомбардировок под завалами погиб 41 человек.

Бородянка / Фото: Associated Press

Макаров

7 марта 2022 года россияне нанесли авиаудар по Макарову (Киевская область). Вражеский снаряд попал на территорию госпредприятия "Макаровский хлебозавод". Погибли 13 человек, еще минимум пять пострадали.

Винница

За мгновение 14 июля 2022 года россияне убили 29 человек в Виннице. Две вражеские ракеты попали в дом культуры, где планировался благотворительный концерт, третья ударила по площади вблизи медицинского центра. В огненном аду оказались десятки человек. Среди погибших была четырехлетняя Лиза. Кадры с окровавленной детской коляской тогда облетели весь мир. Ее маму врачи смогли спасти.

Ракетный удар по Виннице / Фото: Associated Press

Умань

23 человека погибли в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани (Черкасская область) ночью 28 апреля. Самому младшему погибшему мальчику было полтора года. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир.

Ракетный удар по Умани / Фото: Суспільне

Сумы

7 марта 2022 года российская армия нанесла авиационный удар по жилому сектору Сум. Один жилой дом был полностью разрушен, частично еще 16. Погибли 22 человека.

Белогоровка

В Белогоровке (Луганская область) оккупанты сбросили авиабомбу на школу, в то время, когда там прятались местные жители. Трагедия произошла 7 мая 2022 года. Поскольку удар был очень сильным, то шансов у людей выжить практически не было. Погибли 60 человек, еще 27 получили ранения.

Обстрел Белогоровки / Фото: Сергей Гайдай

Купянск

25 сентября 2022 года российская армия расстреляла гражданскую колонну в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Жертвами стали 24 человека, среди которых было 13 детей и одна беременная женщина.

Харьков

1 марта 2022 года в Харькове произошла трагедия, унесшая жизни 29 человек. Пострадали еще 35. Российские террористы нанесли удар двумя ракетами "Калибр" по помещению Харьковской областной военной администрации на площади Свободы.

17 марта 2022 года россияне обстреляли общежитие в Харькове. Тогда российский "Искандер" менее чем за час до наступления комендантского часа влетел в дом, в котором находились многие жители. Уже на следующее утро оккупанты нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. Погибли 25 человек, еще 35 пострадали.

Ракетный удар по Харькову

Николаев

В Николаеве 29 марта 2022 года россияне убили 37 человек. Оккупанты совершили атаку на Николаевскую Областную военную администрацию, ракета пробила здание. Жертвами преступления стали мирные люди, выполнявшие свою работу.

Ракетный удар по Николаеву / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Херсон

Когда в мире готовились к Рождеству, российские террористы массово обстреляли центр Херсона. 24 декабря 2022 года оккупанты атаковали гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. 11 человек погибли, еще 64 были ранены.

Мариуполь

Подсчитать, сколько украинцев россияне убили во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) пока невозможно. Одним из самых ужасных преступлений окупантов стал авиаудар по зданию драматического театра 16 марта 2022 года. Там прятались сотни мирных мариупольцев, потерявших жилье из-за обстрелов российской армии. Атака унесла жизни около 600 человек.

Авиаудар по Мариуполю/Фото: Мариупольский городской совет

20 марта 2022 года оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Количество жертв неизвестно.

Вечная память всем погибшим от российской агрессии в Украине.

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