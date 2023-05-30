В Киеве есть погибшие и пострадавшие.

В ночь на 30 мая российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Враг выпустил 31 "шахед", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БпЛА были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что за последние 24 часа враг совершил уже три атаки. При чем противник постоянно менял оружие, после комбинированного ракетно-дронового, а затем баллистического, агрессор применил исключительно БпЛА.

РФ ударила по Киеву: все, что известно о ночной атаке / Фото: Национальная полиция Украины

"Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, была предварительно осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов”, – отметил Попко.

РФ ударила по Киеву: все, что известно о ночной атаке / Фото: Национальная полиция Украины

Взрывы раздались во многих районах города

В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Там эвакуировали более 20 человек. В Печерском районе обломками повредило автомобили. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

РФ ударила по Киеву: все, что известно о ночной атаке

В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, а в Подольском – на нежилую застройку. В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

РФ ударила по Киеву: все, что известно о ночной атаке

Есть погибшие и пострадавшие

В результате ночной российской атаки один человек погиб, еще семь получили ранения разной степени тяжести, сообщили в КМВА.

"Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом", — отметил Сергей Попко.

Напомним, в ночь на 30 мая из-за падения обломков сбитого российского дрона в многоэтажке в Голосеевском районе Киева возник пожар. Уже утром возле поврежденного дома двое маленьких жителей размышляли, как им удалось уцелеть.

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

РФ ударила по Киеву: все, что известно о ночной атаке

Кадры ночной атаки РФ на Киев 30 мая. ФОТО: Pavlo Petrov

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