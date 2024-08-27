РФ устроила вторую подряд атаку по Украине: какие города были под прицелом и какие последствия

В Воздушных силах сообщили, что радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 91 российское средство воздушного нападения.

Российские войска устроили вторую подряд масштабную атаку по Украине ракетами и дронами. Вражеские удары в ночь на 27 августа были направлены на Киев и область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкую область.

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Россияне запустили ночью по Украине разные типы ракет и ударные беспилотники "Шахед". В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал аэробалистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами Х-101. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины из Брянской области в Черниговскую. Далее вражеские цели направлялись в сторону Киева, юга и запада Украины.

Атака на Киев и область

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Киев отражал комбинированную ракетно-дроновую атаку врага. Как сообщили в КГВА, в Днепровском районе столицы обломки упали на лесопарковую зону. Там загорелась лесная подстилка на площади до 50 кв. м.

Также обломки упали в лесопарковой зоне Деснянского района. Там тоже возник пожар. Оперативные службы направляются на место. Информации о пострадавших в результате атаки нет.

Что касается Киевской области, то начальник ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в регионе работала ПВО. Тревога продолжалась более 8 часов.

"Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – заявил Кравченко.

Из-за падения обломков загорелись травяной настил и лесная подстилка вне населенных пунктов в нескольких громадах Киевщины. Пожары ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Атака по Запорожью

Оккупанты ночью атаковали Запорожье и район дронами "Шахед": по предварительным данным, нанесли семь ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки погибли мужчина и женщина, еще четыре человека получили ранения.

В больнице находятся:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;

59-летний мужчина в состоянии средней тяжести;

30-летняя и 56-летняя женщины с легкими травмами.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, загорелась трава на открытой территории.

Разрушение в Запорожье в результате атаки в ночь на 27 августа/Фото: телеграм-канал Ивана Федорова

Разрушение в Запорожье в результате атаки в ночь на 27 августа/Фото: телеграм-канал Ивана Федорова

Разрушение в Запорожье в результате атаки в ночь на 27 августа/Фото: телеграм-канал Ивана Федорова

Удар по Кривому Рогу

Поздно вечером 26 августа россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в отель "Аврора". Здание отеля разрушено.

В результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще пять человек пострадали. Так, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших будут приходить в себя дома.

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По состоянию на утро 27 августа неизвестна судьба еще двух человек. Их ищут под завалами, продолжается спасательная операция.

В Кривом Роге также повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, восемь авто.

Добавим, как сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью силы ПВО сбили над областью четыре "Шахеда".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Атака по Хмельницкой области

Враг атаковал Хмельницкую область ракетами и дронами. Силы ПВО сбили восемь воздушных целей. В результате атаки пострадал мужчина.

"Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков. Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию", — сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он добавил, что по состоянию на утро в Хмельницкой области полностью восстановлено электроснабжение. Однако из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений света.

Сколько целей сбила ПВО

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 91 российское средство воздушного нападения. Над Украиной были сбиты пять крылатых ракет и 60 ударных беспилотников.

Так, оккупанты нанесли удары по Украине ракетами разных типов и ударными дронами:

тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области);

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области);

пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области);

81 ударным дроном типа Shahed (из Ейска и Курской области).

По состоянию на 9:00 в результате боевой работы ПВО сбила 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных дронов Shahed-131/136.

"Десять вражеских беспилотников локационно утачены (вероятно, упали) на территории Украины, один пересек границу с беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины", — написал Олещук в Сети.

Боевая работа проводилась в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

Количество вражеских целей, которые ПВО сбила в ночь на 27 августа/Инфографика: телеграм-канал Николая Олещука

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 27 августа. ВТОРАЯ ПОДРЯД МАССИРОВАННАЯ АТАКА ПО УКРАИНЕ!

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