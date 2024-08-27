РФ устроила вторую подряд атаку по Украине: какие города были под прицелом и какие последствия

В Воздушных силах сообщили, что радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 91 российское средство воздушного нападения.
Российские войска устроили вторую подряд масштабную атаку по Украине ракетами и дронами. Вражеские удары в ночь на 27 августа были направлены на Киев и область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкую область.
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Россияне запустили ночью по Украине разные типы ракет и ударные беспилотники "Шахед". В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал аэробалистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами Х-101. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины из Брянской области в Черниговскую. Далее вражеские цели направлялись в сторону Киева, юга и запада Украины.
Атака на Киев и область
Киев отражал комбинированную ракетно-дроновую атаку врага. Как сообщили в КГВА, в Днепровском районе столицы обломки упали на лесопарковую зону. Там загорелась лесная подстилка на площади до 50 кв. м.
Также обломки упали в лесопарковой зоне Деснянского района. Там тоже возник пожар. Оперативные службы направляются на место. Информации о пострадавших в результате атаки нет.
Что касается Киевской области, то начальник ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в регионе работала ПВО. Тревога продолжалась более 8 часов.
"Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – заявил Кравченко.
Из-за падения обломков загорелись травяной настил и лесная подстилка вне населенных пунктов в нескольких громадах Киевщины. Пожары ликвидированы.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.
Атака по Запорожью
Оккупанты ночью атаковали Запорожье и район дронами "Шахед": по предварительным данным, нанесли семь ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки погибли мужчина и женщина, еще четыре человека получили ранения.
В больнице находятся:
- 86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;
- 59-летний мужчина в состоянии средней тяжести;
- 30-летняя и 56-летняя женщины с легкими травмами.
Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, загорелась трава на открытой территории.
Удар по Кривому Рогу
Поздно вечером 26 августа россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в отель "Аврора". Здание отеля разрушено.
В результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще пять человек пострадали. Так, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших будут приходить в себя дома.
По состоянию на утро 27 августа неизвестна судьба еще двух человек. Их ищут под завалами, продолжается спасательная операция.
В Кривом Роге также повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, восемь авто.
Добавим, как сообщил утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью силы ПВО сбили над областью четыре "Шахеда".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!
Атака по Хмельницкой области
Враг атаковал Хмельницкую область ракетами и дронами. Силы ПВО сбили восемь воздушных целей. В результате атаки пострадал мужчина.
"Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков. Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию", — сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Он добавил, что по состоянию на утро в Хмельницкой области полностью восстановлено электроснабжение. Однако из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений света.
Сколько целей сбила ПВО
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 91 российское средство воздушного нападения. Над Украиной были сбиты пять крылатых ракет и 60 ударных беспилотников.
Так, оккупанты нанесли удары по Украине ракетами разных типов и ударными дронами:
- тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области);
- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);
- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области);
- пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области);
- 81 ударным дроном типа Shahed (из Ейска и Курской области).
По состоянию на 9:00 в результате боевой работы ПВО сбила 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных дронов Shahed-131/136.
"Десять вражеских беспилотников локационно утачены (вероятно, упали) на территории Украины, один пересек границу с беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины", — написал Олещук в Сети.
Боевая работа проводилась в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 27 августа. ВТОРАЯ ПОДРЯД МАССИРОВАННАЯ АТАКА ПО УКРАИНЕ!
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