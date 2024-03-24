РФ влупила по объектам энергетики: какие последствия и готовиться ли к блекаутам

Количество ракет и дронов, летевших по нашим объектам энергетики, просто зашкаливало. После ночной атаки утром, 24 марта, произошли новые обстрелы – ракеты и дроны россияне направились на запад нашей страны. Прогнозы экспертов угрожающие: враг будет атаковать энергетику дальше.

О потерях в энергетике в эфире "1+1" рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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"Самая масштабная атака – было более 90 ракет и где-то 60 "шахедов". Кроме того, эта атака характеризуется еще несколькими вещами. Почему она так опасна и так уязвима для нас? Во-первых, били по двум частям энергосистемы – генерирующей и распределительной", – сказал Коваленко.

По его словам, россияне поразили несколько типов генерирующих мощностей. Большое количество ТЭС было поражено ракетами и дронами и был поражен гидрогенерирующий объект.

Во-вторых, враг очень много попал в так называемые сетевые узлы НЭК "Укрнерго" – трансформаторы и т.д.

"Эту атаку можно назвать комплексной: она одновременно разрушает способность системы передавать электроэнергию, а с другой стороны она снижает наши возможности по генерации", – отметил гендиректор YASNO.

Ситуация в регионах

По его информации, в настоящее время почти все области и все города Украины были уже заживлены.

"Вчера (23 марта. – Ред.) была заживлена вся Днепропетровская область и город Днепр, сегодня утром была заживлена пострадавшая Одесская область. Есть еще проблемы в Харькове, потому что этот город больше всего был поражен с точки зрения энергосистемы", – говорит Коваленко.

Какие убытки

"С точки зрения потерь их уже оценили. Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей. Это можно сказать уже официально. Все знают, какие повреждены были узлы", – говорит гендиректор YASNO.

С точки зрения денег и время на восстановление, еще несколько дней будет идти дефектовка, оценка и так далее.

"Ведь когда возвращается свет, это не значит, что восстановлен был тот или иной объект. Это значит, что там еще может идти пожар, еще работают ГСЧС или уже энергетики начали работать, а коллеги из сетей используют альтернативные обходные схемы подключения потребителей", – добавил Коваленко.

Сколько времени уйдет на восстановление

"Что я знаю по генерирующим мощностям ДТЭК, или по распределительным узлам – восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц.

Тактически они бьют по узлам, разваливают энергосистему на "острова". И даже если электроэнергию можно подать, если разбить узел, ты физически не можешь подать электроэнергию. Или наоборот, когда придет лето, у нас может возникнуть дефицит электроэнергии физически, мы не сможем изготовить электроэнергии столько, сколько мы потребляем", – пояснил генеральный директор YASNO.

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Ни генерировать, ни передавать! Россияне угнали по энергетике! Обнародованные масштабы последствий