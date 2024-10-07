РФ второй день подряд наносит массированный удар по Украине: последствия атаки в Киеве и Одессе

В понедельник, 7 октября, Россия ударила по Киеву "Кинжалами". Враг по традиции утром запустил свои ракеты, после чего в столице прогремел ряд взрывов. В результате вражеской атаки в трех районах Киева зафиксировано падение обломков.

Что еще известно о последствиях и пострадавших — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

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Вражеская атака на Киев

В то время, когда жители столицы просыпались, ехали на работу, россияне атаковали Киев аэробалистическими ракетами. Обломки воздушных целей рухнули в нескольких районах города. Предварительно российские войска применили аэробалистические ракеты "Кинжал" с носителей МиГ-31К, сообщила Киевская городская военная администрация.

«Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков – в Голосеевском и Соломенском районах. По информации на эту минуту – в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативного сведения уточняются», — говорится в сообщении.

Где еще упали обломки?

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районе столицы.

Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. В частности: в Соломенском районе – в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском – вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском – в одном месте – на тротуар, в другом – обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", — отметил городской голова.

Позже он добавил, что в Соломенском районе пожар, возможно, в результате падения обломков ракеты.

Впоследствии мэр города написал, что возгорание оперативно ликвидировали. Кроме того, Виталий Кличко сообщил новые детали вражеской атаки.

"Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет. Обломки ракет обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, а также — во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали. возле супермаркета", — проинформировал он.

Начальник КМВА Сергей Попко добавил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, а один из обломков упал на территорию школы.

"В результате ракетной атаки в трех районах Киева зафиксировано падение обломков – в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском. В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные – преимущественно на открытой территории. Предварительно – без пострадавших. В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших. В Шевченковском районе – падение обломков на открытой территории. На сегодня – без пострадавших. Задействованы все оперативные службы. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются», — говорится в сообщении КМВА.

Ночная атака врага

Отметим, что россияне кошмарили киевлян своими жестянками еще и ночью 7 октября. Враг атаковал столицу ударными беспилотниками типа "шахед". В Киев они заходили волнами и по разным направлениям.

«Четвертая воздушная атака на Киев с начала октября! Как и практически каждую ночь, российская армия снова применила беспилотные летательные аппараты. На Киев дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась более двух часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются», - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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Вражеская атака 6 октября: отчет от Воздушных сил

А в ночь на 6 октября Украина отразила еще одну масштабную вражескую атаку. Тогда российские кафиры атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами разных типов. О деталях атаки сообщили в воздушных силах Украины. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника: 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 1 крылатая ракета "Искандер-К", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 87 БпЛА типа "Шахед" .

«Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях. 25 беспилотников (по состоянию на 09.00) БпЛА локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ», - проинформировали в ПС.

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Одесса под прицелом

А еще 6 октября русская армия атаковала Одессу и область дважды. Сначала ударными дронами, затем баллистическими ракетами. О последствиях удара сообщили в Одесском городском совете.

"Ночью в результате вражеской атаки в Хаджибейском районе Одессы повреждена жилая двухэтажка — бывшее общежитие асфальтного завода. В здании повреждено 9 окон в комнатах и в местах общего пользования. Все они в течение дня будут закрыты пленкой. Работы проводит КП «ЖКС «Черемушки». порядок получения материальной помощи из городского бюджета на восстановление окон", — говорится в заявлении.

О последствиях вражеской атаки сообщили и спасатели.

"Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, которые ликвидировали пожарные. К сожалению, во время атаки пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии". было госпитализировано в медицинское учреждение", — добавили в ГСЧС области.

Россияне повредили гражданское судно

В результате российских обстрелов Одесщины также было повреждено сухогрузное гражданское судно. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в своем телеграмм-канале. Чиновник подробно рассказал о последствиях атаки России на Одессу.

"Российские террористы ночью атаковали Одесщину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны вели долгую и напряженную работу. В результате атаки в Одессе произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 м². Погибших и пострадавших нет. Пожарных оперативно ликвидировали. Загорелись грузовик и мусор, пострадавший один человек. гражданского населения", — говорится в его сообщении.

Напомним, под утро 7 октября Россия запустила ракеты "Кинжал" по Украине. В Киеве прогремели взрывы. Что известно о последствиях – читайте ЗДЕСЬ.

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