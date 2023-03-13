РФ задействовала в Украине почти все оружие, кроме ядерного: эксперт рассказал, чем еще может "удивить" Кремль

Многие военные эксперты и аналитики говорят о том, что в России якобы "тосуют старое бревно" и удивить Вооруженные силы Украины уже нечем. В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Сергей Грабский рассказал, есть ли у врага то, чего мы еще не наблюдали за больше года этой полномасштабной войны.

"Единственный ресурс, который у них еще очень мощный, это человеческий ресурс. Они могут нас удивить разве что плотными атаками не подразделений, а целых колонн. Но это особо не изменит ситуацию. За год войны мы, кажется, видели уже все, что можно. Все, что могли наши враги задействовать против Украины, они уже задействовали. Кроме ядерного оружия. Я очень критически отношусь к вероятности применения ядерного оружия", — сказал он.

По словам Грабского, мы должны понимать, что имеем дело не с адекватными людьми. У противника была возможность применения массированной авиации. Те безумные потери, которые они понесли в авиапарке и в личном составе, свидетельствуют о том, что они не могут наносить удары.

"РФ или другое государство, существовавшее в пределах той территории, никогда не имело доступа к проведению массированных авиационных операций. Поэтому во времена Советского союза армия атаковала в основном с земли, а авиации отводилась второстепенная роль. Поэтому удивить нас этим невозможно. Атаки с моря тоже невозможны. Потому что любой десант будет уничтожен еще на подходах к нашему побережью", — рассказал эксперт.

Грабский отметил, что у России есть ограниченное количество плавсредств для того, чтобы совершить такую десантную операцию. Из 11 десантных кораблей три корабля у них находятся в постоянном ремонте. Таким образом, удивить нас трудно, добавил военный эксперт.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский объяснил, могут ли западные системы противовоздушной обороны полностью защитить небо Украины.

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