Рис, деньги и космические технологии: чем Путин платит Ким Чен Ыну за воюющих против Украины солдат из КНДР

Также в разведке Южной Кореи отмечают, что договор о всеобъемлющем партнерстве, который заключили Путин и Ким Чен Ын в июне этого года, также предусматривает привлечение РФ к войне на Корейском полуострове.

Северная Корея будет поддерживать Россию до победы над Украиной. Об этом в пятницу, 1 ноября, заявила министерша иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находясь с визитом в Москве. США же призвали Пхеньян вывести свои войска из России, отмечая, что обращение за помощью к Северной Корее свидетельствует об отчаянии Кремля и проблемах Путина с мобилизационным ресурсом.

Действительно, он тянет с объявлением очередной волны мобилизации в России, привлекая северокорейских солдат. Да, они плохо обучены и никогда не воевали. Однако 12 тыс. дополнительных солдат на стороне России – это весомая сила, учитывая проблемы Украины с пополнением собственной армии. К тому же Москва им платит за это немалые деньги, предоставляя Северной Корее вместо рис, другие продукты питания, спутниковые и ракетные технологии.

Так почему Запад сидит сложа руки и делает вид, что не замечает северокорейских солдат в рядах русской армии? Чем Путин платит Ким Чен Ину вместо этого? Но когда мы наконец-то увидим решительный ответ наших западных партнеров? Читайте на сайте ТСН.ua.

Конгрессмен, бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак, ссылаясь на данные их разведки, рассказал, что каждому северокорейскому солдату Россия платит по $2 тыс. в месяц. Это огромные деньги для КНДР, где, по данным ООН, от голода страдают 11 млн. человек с населением 24 млн. на всю страну. Кроме северокорейских военных, в России также находятся около 4 тыс. работников из КНДР, которые задействованы на военных предприятиях. Им платят по $800 в месяц.

Северная Корея получает из России черт и другую продовольствие. Ежегодно КНДР производит менее 4 млн. тонн зерна. Это рис, ячмень и пшеница. "4 млн тонн зерна в год – это на 1 млн тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тыс. тонн риса (в дополнение к уже отправленным в Северную Корею летом этого года 447 российских коз – ред.) ), то этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", — отметил Ви Сон Лак.

Он также добавил, что в случае войны на Корейском полуострове Россия будет вероятно воевать на стороне КНДР против Южной Кореи, которая, кстати, имеет юридические военные гарантии со стороны США. Это предусмотрено договором о всеобъемлющем партнерстве, который Путин подписал с Ким Чен Ином в июне этого года, когда впервые за два десятилетия посетил Северную Корею. Соглашение предусматривает предоставление взаимной военной помощи в случае агрессии против любой из сторон. В Москве даже не скрывают, что аналогичное соглашение хотят заключить и с Ираном.

Помимо риса, коз и прочего продовольствия, Северная Корея получает от России передовые космические и ракетные технологии, поскольку Пхеньян хочет запустить еще один военный разведывательный спутник.

"Когда-то Путин выступал против ядерной программы Северной Кореи, а теперь может помочь в совершенствовании ракетного потенциала КНДР и систем доставки ядерного оружия. Россия также может помочь Северной Корее обновить свой устаревший флот подводных лодок. Северокорейские солдаты могут получить ценный боевой опыт, воюя вместе с россиянами, и смогут своими глазами оценить, насколько эффективно их оружие против оружия Запада", — пишут в статье для Brookings Institution старшие научные сотрудники Центра политических исследований Азии Анна Форман и Эндрю Ео.

При этом Запад, застыв в ожидании результатов президентских выборов в США, сидит сложа руки, никак не реагируя, что Северная Корея, нарушив Устав и резолюцию Совбеза ООН, вступила в войну против Украины на стороне России. К тому же, по словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, несмотря на военный альянс между Россией и КНДР, до сих пор есть люди, которые верят, что ограничение возможности Украины защищать себя сделает эти государства более склонными к миру.

"Такая позиция либо инфантильная, либо циничная. Связывание рук государству-защитнику могло обеспечить лишь несколько лет покоя на средства Украины, ее народа и инфраструктуры. Украина никогда не согласится на такой сценарий. Я верю, что другие ответственные страны тоже", – заявил Кислица 30 октября на заседании Совбеза ООН, инициированном Украиной по развертыванию войск КНДР в Курской области.

В статье для Atlantic Council редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон отмечает, что именно на такой хилый ответ Запада и рассчитывал Путин. И даже если после президентских выборов в США 5 ноября мы не увидим жесткой реакции ключевых западных стран, Кремль пойдет дальше, и вскоре мы можем увидеть резкое увеличение количества северокорейских солдат (а, возможно, и иранских), которые будут воевать в Европе.. И для этого уже заложены предпосылки.

Во время визита в Москву на прошлой неделе, помимо заявления о поддержке России со стороны Северной Кореи к "победе над Украиной", министерша иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, по данным южнокорейской разведки, могла участвовать в дискуссиях на высоком уровне по отправке дополнительных войск в России.

"Это может создать условия для более масштабной войны, которой западные лидеры так стремятся избежать. Зато они остаются преданными ложной политике деэскалации, которая рискует превратить российское вторжение в Украину в глобальный конфликт. Углубление участия Северной Кореи в российском вторжении теперь подтверждает нелепость неудачной политики Запада управление эскалацией", — пишет Питер Дикинсон.

ТСН.ua уже писал, что вступление КНДР в войну против Украины на стороне России фактически подтолкнуло Южную Корею задуматься о пересмотре собственных ограничений на предоставление Украине летального оружия вместе с отправкой к нам своего персонала. По словам Владимира Зеленского, Киев планировал передать в Сеул подробный запрос о необходимом для ВСУ оружии.

"Если Сеул решит полностью поддержать Украину, он может изменить ход всего конфликта и даже привести непосредственно к мирному соглашению. У европейских и американских союзников есть ограниченные возможности для производства вооружений, критически необходимых в длительных наземных битвах, таких, как в Украине. Сейчас южнокорейские компании есть мировыми лидерами по производству военной техники, боеприпасов, артиллерии и другой оборонной техники, крайне нужной Украине", — пишет для Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Генри Хаггард, бывший советник министра по политическим вопросам посольства США в Сеуле.

Еще на прошлой неделе стало известно, что первые 3 тыс. северокорейских солдат уже в Курщине всего в 50 км от границы с Украиной. Еще около 12 тыс., включая не менее 500 офицеров армии КНДР и трех генералов из Генштаба, проходят подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа ВС РФ. В планах врага сформировать из них не менее пяти подразделений численностью по 2-3 тыс. солдат. С 23 по 28 октября из Восточного военного округа к границе России из Украины уже вылетело не менее семи самолетов с северокорейскими военнослужащими.

"Они должны носить российскую форму и использовать российское стрелковое оружие. Им также выдают российские документы, удостоверяющие личность. Для сокрытия их присутствия предусматривается интеграция военнослужащих КНДР в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств азиатской части России", — добавил в пресс-службе. ООН.

Также многие западные эксперты ошибочно полагают, что Китай может быть не в восторге от достаточно тесного военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Так, по словам старшего научного сотрудника Инициативы американо-китайского диалога по глобальным проблемам Джорджтаунского университета Денниса Уайлдера, привлечение северокорейских солдат к войне против Украины на стороне России поставило Си Цзиньпина в сложную ситуацию, заставляя его искать еще более сложный баланс между Россией и Западом.

Однако факты свидетельствуют об обратном. С тех пор, как Северная Корея начала поставлять в Россию артиллерийские боеприпасы в больших количествах, одновременно вырос экспорт китайского нефтяного кокса в КНДР, который как раз и используется для производства оружия и боеприпасов. Если бы Пекину действительно что-то не нравилось, он бы не продавал в больших количествах необходимые для оборонки России и Северной Кореи материалы.

Привлечение солдат КНДР к войне России против Украины американские и европейские чиновники постоянно называют актом отчаяния Путина и признаком больших проблем. The Wall Street Journal пишет, что прибывшие в Россию северокорейские войска не являются элитными подразделениями в армии Ким Чен Ина. Им около 20 лет – молодые подростки низкого роста и слабого телосложения – что свидетельствует о распространенном недоедании в КНДР. Однако при полном отсутствии жесткой реакции западного сообщества (хотя бы в рамках новой группы по мониторингу санкций, в которую входят США, Япония и Южная Корея), похоже, что Украина имеет много новых проблем, а не Россия.