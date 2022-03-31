Риск наступления с Беларуси и на Донбассе: следующие две недели будут критически важны

Результат войны будет решаться на поле боя, как и будущая конфигурация новой архитектуры безопасности в нашем регионе. Не исключено, что будет универсальный договор, и не только для Украины.

По данным командования Сухопутных войск ВСУ, за сутки враг отвел от Киева 700 единиц техники. Но Киев, по данным Пентагона, наряду с Черниговом, Изюмом и Донбассом остается основным центром российских ударов с воздуха. К тому же, Чернигов захватчики продолжают блокировать. То есть, несмотря на официальные заявления российского Минобороны о якобы отводе их сил с киевского и черниговского направлений, этого не произошло.

Занимаемые рубежи на киевском и черниговском направлениях враг будет пытаться удержать. В то же время часть войск, по данным нашего Генштаба, Путин перебрасывает на Донбасс, чтобы попытаться установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Что это значит? По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, они хотят попытаться оцепить наши войска в зоне ООС, взяв Мариуполь.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтверждает, что российские войска не намерены выходить из Украины, а сейчас они перегруппировываются, меняют позиции и готовят новое наступление на Донбасс. ТСН.ua уже писал, что россияне хотят создать ситуацию условного "Минска", окружив основную нашу группировку в зоне ООС, отрезав линии поставок и логистики, чтобы заставить Киев подписать капитуляцию.

При этом, в разговоре с премьером Италии, Путин заявил, что сейчас еще не время для прекращения огня в Украине. Ну а польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что очень скоро Путин попытается захватить треть Украины.

И все это после "мирных" переговоров в Стамбуле, которые российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "положительным продвижением вперед". Через два дня после турецкого "чаепития", Путин не только в Украине продемонстрировал свое "положительное" продвижение, но и замахнулся на воздушное пространство Швеции. Российские самолеты с ядерным оружием взлетели с авиабазы в Калининграде. Это было сделано специально после официальных заявлений лидеров Швеции, а также и Финляндии о возможности вступления этих стран в НАТО.

ТСН .ua продолжает анализировать положение дел на фронте. У заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся расспросили, действительно ли Путин передумал брать Киев, чего ожидать на Донбассе, и почему ближайшие недели станут решающими.

Битва за Киев. По словам эксперта, Россия не будет отводить силы от Киева и Чернигова, хотя некоторые силы могут быть выведены как раз для перегруппировки на восточном направлении. Но суть черниговского и киевского направлений, по задумке врага, будет в том, чтобы максимально оттянуть украинские силы, не дать им возможности перегруппироваться и провести контрнаступательные операции на юг и восток.

Как раз на этом этапе Михаил Самусь не исключает привлечения белорусских войск. Таким образом, Кремль хочет растянуть украинские войска на более широкую линию фронта. Ибо опять же никто точно не знает, будет ли реальное вмешательство белорусских войск, или это будет иллюзия вмешательства.

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В четверг, 31 марта, ГУР Минобороны сообщило, что располагает полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чуждую для них и явно проигрышную войну против Украины.

"Хотя, возможно, определенные силы и будут введены на Волынском направлении именно для того, чтобы заставить украинцев еще больше растянуть свои войска и не допустить их перегруппировку и концентрацию на юг и восток. Неизвестно, будет ли это реальная атака или нет, сколько там будет конкретно белорусские и российские силы задействованы, поэтому в этом случае ВСУ нужно будет держать достаточное количество войск для реагирования на любые угрозы на этом направлении", — говорит Михаил Самусь.

Когда кончится война? По словам Михаила Самуся, россияне не отказались от своих первоначальных планов: задачи как по Киеву, так и по всей территории Украины стоят. Единственное, что они вынуждены сейчас перегруппироваться.

"После полного провала стратегического замысла, как они это называют, "спецоперации" с катастрофическими потерями в первые недели, сейчас российские генералы пытаются выйти из ситуации, перегруппироваться и доложить в Кремле хотя бы о каком-то результате. Потому что на параде 9 мая Путину предстоит что-то демонстрировать. А сейчас ему демонстрировать явно нечего", — констатирует эксперт.

Поэтому следующие две недели будут критически важны. Россияне постараются нанести нам поражение на Донбассе, окружить наши силы в ООС и взять Мариуполь. После чего, как они думают, смогут начать наступление на Киев и через Николаев — в Одессу.

"Если Россия этого не достигнет, у них реально начнутся проблемы с обученным личным составом и техникой, что особенно важно. Они начали доставать из баз хранения свой металлолом, но это уже будет техника немного другого сорта. Поэтому эти две недели будут очень активными. После этой активизации, а я уверен, что Россия терпит поражение в ходе этих новых перегруппировок и маневров операций, у них возникнет вопрос о необходимости какого-то выхода из войны. Хотя для Путина лично это будет на самом деле крах", — считает Михаил Самусь.

Полная мобилизация в России. В четверг, 31 марта, Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. С 1 по 15 апреля российские войска планируют пополнить 134,5 тыс. человек. Хотя российское Минобороны и обещало, что солдат-срочников не будут отправлять в горячие точки, мы уже увидели кучу таких убитых на украинской земле.

Несмотря на огромные потери живой силы, по словам Михаила Самуся, Путин будет пытаться максимально затянуть эту войну, раскрутить милитаристский угар настолько, чтобы интенсивность этой войны и психоз продолжали расти, и российское общество было готово к тому, что Путин, например, применит ядерное оружие. а россияне это поддержат и будут готовы к любым экономическим невзгодам и полной изоляции.

Объявит ли он полную мобилизацию в России? Путин, безусловно, будет пытаться довести милитаристский психоз внутри России до уровня, когда россияне сами начнут идти в армию. То есть, когда объявление мобилизации не будет вызывать сопротивление внутри общества. Ибо объявление полной мобилизации сейчас будет означать крах пропагандистской схемы о "большой" российской армии и блицкриге.

"Может заработать и другая пропагандистская схема, которую сейчас активно раскручивают. Мол, россияне должны объединиться вокруг Путина, потому что против России воюют США и НАТО; а Украина – это только муртады, которых нашпиговывают оружием. Поэтому россияне должны встать и помочь Путину выиграть эту войну, иначе российскую нацию уничтожат.То есть, чтобы всем этим довести до того, чтобы еще пару миллионов мяса найти.Мы должны быть готовы к перелому уже через несколько недель.Понятно, что Россия уже окончательно проигрывает эту войну стратегически и на оперативном уровне. Но с точки зрения ресурсов, здесь бы я иллюзий не питал: и мяса, и металлолома у них еще хватает. Металлом может уже не ездить, но Путин будет бросать нам легкие пехотные подразделения, которые снова будут просто уничтожаться", – считает эксперт.

Переговоры по Стамбулу. В четверг, 31 марта, через два дня после переговоров в Стамбуле, официальная Анкара начала заявлять, что пытается организовать встречу министров иностранных дел Украины и России. Однако уже понятно, что чем дальше от стамбульского "чаепития", тем меньше Москва хочет прийти хоть к компромиссу.

Результат войны будет решаться на поле боя, как и будущая конфигурация новой архитектуры безопасности в нашем регионе. Украина, напомним, предложила Великобритании, Китаю, США, Франции, Турции, Германии, Канаде, Польше, Израилю и России стать гарантами безопасности. Тем не менее, не просто подписать очередной Будапештский меморандум, а предоставить нам, даже сильнее статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне, зонте безопасности.

И мы уже получили первый отказ. Великобритания, которая первой после США начала поставки Украине серьезного вооружения, заявила, что не готова пойти на такой шаг. Принципиальное согласие предоставить нам гарантии также Турция и Германия. Однако без уточнений, готовы ли их военные воевать бок о бок с нашими Вооруженными силами в случае очередного нападения России.

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Действующие форматы безопасности – ООН, ОБСЕ, НАТО – не работают. Не говоря уже о НАТО. По словам Михаила Самуся, Североатлантический союз находится в кризисе. Он не выполнил свою функцию. И об этом уже сейчас беспокоятся Польша, Румыния и страны Балтии. Поэтому не исключено, что будет универсальный договор, и не только для Украины, о взаимных гарантиях безопасности, в том числе и Украина будет гарантировать, что также будет участвовать в решении каких-либо проблем с военными угрозами. А России там уже не будет.

"Речь идет о создании новой структуры безопасности, где страны ядерного клуба и другие будут выстраивать новые отношения, возможно вне НАТО. Как минимум страны нашего региона по примеру Украины захотят иметь более жесткие гарантии безопасности. Ведь если будет распад России, то там таких путиных может вырасти несколько штук.Создаются новые государства, где возможно будет распространяться тактическое ядерное оружие. Поэтому возникает вопрос более жесткого, действенного военного клуба, который будет в основном говорить не о реформировании антикоррупционных органов, а о конкретной нейтрализации военной угрозы", — подитоживает Михаил Самусь.