Риск проиграть войну, важность Бахмута и ядерные угрозы Путина: главное из интервью Зеленского для AP

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь 28 марта на поезде из Сум, дал интервью для американского издания Associated Press News. В частности, в этом интервью глава государства рассказал о важности Бахмута, отреагировал на ядерные угрозы Путина, проанализировал визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию и прочее.

ТСН.ua собрал главные тезисы главы государства по разговору с Джулией Пейс, старшей вице-президентом и исполнительной редактором The Associated Press.

Важная битва за Бахмут

Зеленский считает, что если Бахмут падет, будет давление как со стороны западных партнеров, так и внутри Украины. Это в свою очередь, по его мнению, позволит "России может начать наращивать международную поддержку для соглашения, которое может потребовать от Украины недопустимых компромиссов"

"Если Бахмут упадет под руки российских войск, их президент Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь – чувствует запах, что мы слабы – он будет толкать (на компромиссы – ред.)", — цитируют американские журналисты Зеленского.

Также он уверен, что поражение в битве за Бахмут будет скорее политическим поражением, чем тактическим. "Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними (Россией – ред.)", – заметил он.

Фото: Associated Press

Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину и добавил, что он не общался с китайским президентом с начала полномасштабного вторжения Путина.

"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", — сказал лидер Украины.

Риск проиграть войну России

Зеленский считает, если США перестанут оказывать Украине военные и финансовую помощь, Украина рискует проиграть войну России. В Белом доме это тоже понимают.

"Соединенные Штаты действительно понимают, если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", – сказал он.

Также Зеленский выразил обеспокоенность возможными изменениями политических сил в Вашингтоне после выборов 2024 года. Он считает, что победа республиканцев может повлиять на дальнейшее развитие войны в Украине. Зеленский не назвал, кого именно из республиканцев он имеет в виду. Впрочем, авторы статьи предполагают, что речь идет о бывшем президенте США Дональде Трампе и вероятном конкуренте Трампа на выборах, губернаторе штата Флориды Роне Десантисе.

Почему Путин заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси

Украинский президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал заявление российского президента-преступника Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. По мнению лидера Украины, она означает, что визит лидера КНР Си Цзиньпина оказался "для России нехорошим".

Зеленский считает, что такой шаг Путина имел целью отвлечь внимание от отсутствия гарантий, которые он не получил от Китая.

Захватническая война укрепила украинское общество

Глава государства уверен, что кровавшую войну, которую развязал российский президент Владимир Путин, лишь "укрепила общество и сделала его сильнее.

"Это могло пойти по одному пути, разделить страну, или по другому пути — объединить нас. Я очень благодарен. Я благодарен всем — каждому отдельному партнеру, нашим людям, слава Богу, всем — что мы нашли этот путь в этот критический для нации момент . Поиск этого пути спас нашу нацию, а мы спасли нашу землю. Мы вместе", — закончил свое интервью лидер Украины.

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