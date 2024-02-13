Риск войны между Сеулом и Пхеньяном: как на это влияет сближение России с КНДР, и что думает Китай

Воинственная риторика Пхеньяна в адрес Южной Кореи продолжается. На днях северокорейский диктатор Ким Чен Ын отверг любые переговоры с Сеулом, угрожая оккупацией в случае начала войны. И все это происходит на фоне усиления военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Еще осенью прошлого года стало известно, что Пхеньян предоставил или продал России более миллиона артиллерийских снарядов, а уже в начале января Россия обстреляла Украину северокорейскими баллистическими ракетами. Вероятно за это, по сообщениям американских СМИ, Москва частично разблокировала активы КНДР в размере $9 млн из примерно $30 млн, замороженных в российских банках, и, возможно, помогает Пхеньяну получить доступ к международным банковским сетям.

Нравится ли Китаю такая "дружба" между Россией и Северной Кореей? Эксперты предполагают, что вряд ли. Недавно главный для российских импортеров банк Китая Chouzhou Commercial остановил все расчеты с Москвой. Еще один китайский банк закрыл валютные счета российских компаний, оставив возможность перевода средств только в юанях. Официальная причина – западные санкции. Но, возможно, это указывает и на другие опасения Пекина, о которых шла речь на недавних закрытых встречах с американцами.

О том, как Китай раздражает сотрудничество России с Северной Кореей и воинственная риторика Пхеньяна в адрес Сеула, читайте в статье экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Павла Радя.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын совершил шестидневный визит в Россию, который стал самой длинной заграничной поездкой для северокорейского диктатора с момента прихода к власти. Широкая программа визита и переговоры с российским президентом свидетельствовала, что между сторонами будут достигнуты серьезные договоренности, хотя и не публичные. Неудивительно, что совсем скоро на фронтах российско-украинской войны были замечены северокорейские боеприпасы, а в декабре 2023 Россия впервые применила северокорейские баллистические ракеты для ударов по Украине.

Такая щедрость Ким Чен Ина небезосновательна. Частью соглашения с Москвой, вероятно, стала не только оплата поставленного вооружения, что повышает экономическую стабильность КНДР, но и разблокирование Москвой части северокорейских активов, замороженных санкциями ООН, а также попытки предоставления Пхеньяну доступа к международной финансовой системе.

Все это усиливает способность КНДР осуществлять модернизацию и разработку нового вооружения, а соответственно – угрожать соседям, прежде всего, Южной Корее и Японии. Однако возможные последствия договоренностей между Россией и Северной Кореей не ограничиваются лишь ситуацией в регионе, ведь затрагивают интересы двух сильнейших государств – КНР и США.

Корейский полуостров раздора: проблемы на заднем дворе Китая

В некоторых западных и российских "либеральных" СМИ начала появляться информация, что сближение России и Северной Кореи вынуждает КНР искать сотрудничество с США, чтобы нивелировать риски, которые несет развитие отношений Москвы и Пхеньяна.

Действительно, руководство России использовало напряжение в отношениях между КНР и КНДР, предложив Киму то, от чего воздерживался Пекин: частичная помощь в развитии северокорейского арсенала. И хотя нет признаков того, что Москва поделились серьезными технологиями (с Северной Кореей – ред.), дальнейшее развитие сотрудничества потенциально увеличивает вероятность получения более сложных технологий, а значит, и риск начала войны между Северной и Южной Кореями. Это чревато не только стабильностью всего региона, но и безопасности самого Китая, который может стать жертвой непредсказуемости Ким Чен Ина.

Однако проблемы для Пекина не ограничиваются только этим. Другая неприятная новость состоит в том, что, сближаясь с Пхеньяном, Кремль фактически посягает на сферу влияния Китая, подрывая его роль регионального лидера, а также стремится к реализации более комплексных геополитических интересов.

Геополитическое сдерживание России: сотрудничество между США и КНР?

Сотрудничество РФ и КНР имеет характер стратегической, а важность роли Пекина в обеспечении способности Москвы продолжать агрессию против Украины несомненна. На фоне частичной потери европейского рынка РФ значительно увеличила экспорт продукции и природных ресурсов в Китай, что стало одним из факторов стабилизации российской экономики. Более того, Пекин продавал Кремлю товары двойного назначения, оборудование и беспилотные аппараты. Вопреки, казалось бы, всепогодной дружбе и партнерству, интересы двух сторон далеко не идентичны, а в некоторых вопросах серьезно различаются.

Россия, стремясь вернуть геополитический вес, которым располагал Советский Союз, использует вторжение в Украину, чтобы вклиниться в противостояние между КНР и США и стать третьим глобальным полюсом силы. Помощь, которую Кремль получает от КНДР на фоне уменьшения поддержки Украины западными партнерами, несколько приближает Москву к своей явно не вписывающейся в интересы Пекина цели.

Хотя КНР в целом выгодно, когда в отдаленных точках земного шара Кремль силовым путем прямо или косвенно подвешивает существующий мировой порядок, создавая щели для его трансформации, значительное и внезапное усиление России вредно как для Китая, так и для США.

Дипломатические контакты: Китай удаляется от России?

Несмотря на конкуренцию между Пекином и Вашингтоном и острыми разногласиями в вопросе Тайваня, интересы двух мировых потуг в целом совпадают в контексте ситуации на Корейском полуострове. К тому же, похоже, что Китай действительно ищет пути для решения корейской проблемы.

Так, в январе Лю Цзяньчао, заведующий Отделом международных связей ЦК КПК, посетил США, где встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном. Вероятно, одной из тем переговоров была ситуация в регионе и взаимодействие КНДР и РФ. Сразу же после возвращения из США Лю Цзяньчао встретился с северокорейским послом в КНР Ри Рьон Намом – шаг, дополнительно приводящий к выводам о целях визита Лю в США. Вполне возможно, что данные переговоры были использованы, в частности, для того, чтобы передать мнения Администрации Байдена.

На этом дипломатические перипетии не завершились, ведь вскоре прошли еще две важные встречи. Так, переговорам в Бангкоке между главой МИД КНР Ван И и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном предшествовал внезапный визит вицеминистра иностранных дел КНР Сунь Вейдуна в Пхеньян, где китайский функционер стремился получить больше информации, часть которой, возможно, была передана американцам.

Следовательно, комбинация геополитических ходов привела к точке, в которой вполне реально возникновение предпосылок для скромного и ограниченного, однако сотрудничества Пекина и Вашингтона.

Небольшое поле для кооперации: США не потянут три фронта

Помимо сохранения status quo в регионе, Китай, по всей вероятности, может быть заинтересован в уменьшении напряжения в отношениях с Вашингтоном.

Администрация Байдена также не заинтересована в обострении ситуации на Корейском полуострове в преддверии президентских выборов (в США в ноябре этого года – ред.). Если в Северо-Восточной Азии разразится война в дополнение к русско-украинской и войне в Израиле, США будут просто неспособны справиться с тремя фронтами по всему миру одновременно. Что не менее важно, пессимистическое развитие событий может еще больше взорвать шансы Байдена на победу в президентской гонке. Возникновение еще одной горячей точки позволит Дональду Трампу усилить свои политические позиции, прибегнув к привычным для себя спекуляциям, мол, в своей каденции он держал Кима под контролем.

Следовательно, КНР и США могут осуществлять обмен информацией и минимально координировать свои действия по партнерству Кремля и КНДР. Однако характер этих действий будет скорее ситуативный характер, который будет зависеть от ряда других факторов, в частности, и внешнеполитических.