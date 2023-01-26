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"Риски всегда есть": эксперт объяснил, могут ли ВСУ отступить из Бахмута вслед за Соледаром

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Риски всегда есть": эксперт объяснил, могут ли ВСУ отступить из Бахмута вслед за Соледаром

Фото: Associated Press

Эксперт подчеркнул, что ВСУ не сбежали из Соледара, а отступили на заранее подготовленные позиции.

Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко рассказал, как будут развиваться события на Донетчине после того, как ВСУ вышли из Соледара, и есть ли после этого угроза Бахмуту.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Риски всегда есть, но все зависит от умения нашего военного командования и устойчивости наших бойцов", — заявил Левченко, отвечая на вопрос об угрозе потери Бахмута.

По его словам, с начала серьезных боев за Соледарь и командование, и эксперты говорили о том, что по западным окрестностям Соледара проходит еще одна подготовленная и укрепленная линия обороны, подкрепляемая также водным рубежом – протекает небольшая река. Поэтому ВСУ не сбежали, а отступили на заранее подготовленные позиции.

"На этом участке фронте с точки зрения оперативного или тактического влияния ситуация фактически не изменилась. То же самое можно говорить и о Бахмуте, где враг пытается найти слабые места в нашей обороне, периодически меняет направление усилий — с южного фланга на северное. Но говорить о каких-либо существенных успехах противника тяжело. Помимо существенных потерь ничем похвастаться он не может", – подытожил эксперт.

Напомним, 25 января в ВСУ подтвердили, что украинская армия вышла из Соледара. Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский назвал это решение "осознанным".

В то же время, оккупанты продолжают атаковать Бахмут. В Генштабе заверили, что Бахмут остается под контролем ВСУ и украинские военные будут оставаться в этом городе, пока там есть возможность удерживать его территорию.

Также россияне активизировались на Вугледарском направлении и начали штурмовать Угледар.

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Дата публикации
Просмотры
2592
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