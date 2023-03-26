Рисунок украинки украсил нос ракеты, которая улетит к Юпитеру: как из-за РФ изменилась жизнь победившей в международном конкурсе девочки

Этого события ждут почти два года.

Ракета, на носу которой есть рисунок украинки Ярины Закалюжной, вот-вот отправится в космическое путешествие. В 2021 году девочка победила в международном детском конкурсе.

Что нарисовала Яринка и как полномасштабное вторжение России в Украину изменило жизнь ее семьи — пишет ТСН.

На космическую ракету Ариан-5 наносят финальные детали. 13 апреля ее будут запускать в космос. Нос космического аппарата украшает рисунок 10-летней украинки Ярины Закалюжной.

Ее работу жюри выбрало лучшей из более двух с половиной тысяч, которые нарисовали дети из 63 стран мира. Конкурс проходил еще в 2021-м. Миссия, которая будет изучать Юпитер и его спутники, должна была стартовать через 2 года.

Но пока девочка вела отсчет до запуска ракеты с ее рисунком в космос – россияне начали запускать ракеты по Украине. Жизнь этой семьи, как и сотни тысяч других, кардинально изменилась. Вместе с мамой и братом Гордием Ярина сейчас живет в маленьком городке на юге Великобритании.

Девочка продолжает учиться и рисовать. Каждую субботу Ярина ездит на обучение в королевскую художественную школу.

На одном из рисунков — собака, которая сейчас рядом с ее папой. Утром 24 февраля Леонид вместо университета, где преподавал теорию литературы, пошел в военкомат.

Сначала им удавалось созваниваться каждый день. Сейчас их общение свелось к кратким сообщениям.

Именно папа был первым учителем Яринки по рисованию. И сам когда-то учился в художественной школе. И благодаря ему тогда, 2 года назад, девочка узнала конкурс Европейского космического агентства.

Жюри поразил рисунок, потому что лучше всего передавал цель миссии и настроение планет. Впечатлил он и команду ТСН. Ярина была одной из гостей нашего праздничного эфира в последний день 2021-го года и получила нашу традиционную награду "Поражающие". Тогда же осуществилась и мечта ее брата – познакомиться с Героем Украины – легендарным Дмитрием Коцюбайлом на псевдо "Да Винчи".

Этот Новый год для семьи Закалюжных, вспоминают, был самым счастливым. Они мечтали уехать на запуск ракеты всей семьей. Тогда казалось – им ничего не сможет помешать. Да сейчас...

Но Яринка знает – папа, хоть и далеко, но очень за нее болеет. Поэтому он не имеет права его подвести. Девочка еще думает над речью, но уже знает, что наденет. В образе маленькой художницы даже малейшие детали будут подчеркивать, что она украинка.

Торжественные мероприятия пройдут в немецком городе Дармштадт. А будут запускать космический аппарат по космодрому во Французской Гвиане. Этот полет будет длиться 9 лет. И еще 4 – миссия будет исследовать Юпитер и его спутники.

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Напомним, что ранее астрономы обнаружили между Марсом и Юпитером темные астероиды, наполненные водой. Эти астероиды имеют почти такой же возраст, как и Солнечная система, и, возможно, именно они доставили воду на Землю.

Также сверхмощный телескоп NASA разглядел сияние на полюсах Юпитера. Новые изображения крупнейшей планеты Солнечной системы были получены камерой телескопа Джеймс Вебб, использующей инфракрасное излучение.

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