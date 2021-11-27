Рисунок восьмилетней украинской девочки украсит ракету, которая полетит к Юпитеру

9 лет будет продолжаться полет, еще 4 корабля будут изучать Юпитер и его спутники.

Рисунок восьмилетней девочки из Житомира украсит ракету, которая полетит к Юпитеру. Яринка Закалюжная приняла участие в конкурсе, организованном Европейским космическим агентством. Украинка обошла участников из 63 стран мира. Чем покорил международное жюри рисунок Яринки, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 ноября.

В классе художественной студии 8-летняя Яринка показывает свой рисунок, победивший в международном детском конкурсе.

Детям предложили нарисовать полет исследовательского космического аппарата в Юпитер и его спутники. Информацию о конкурсе увидел отец девочки.

Сначала папа с дочерью изучили все о Юпитере и трех спутниках, которые будут исследоваться миссией. А потом Яринка села за работу. Работала два дня. Рисовала акварелью, а вот звезды посыпала солью. Отказалась использовать циркуль, круги сделала с помощью чашек и блюдец.

С тех пор как прислали рисунок на конкурс, папа с дочерью каждый день заглядывали на его страницу. И – не сразу поверили, что победили.

В конкурсе приняли участие 2600 рисунков детей из 63 стран мира. Рисунок Ярины победил, потому что девочка смогла презентовать идею и миссии полета с Земли на Юпитер. Покорили жюри и детские улыбки планет, жизнерадостность и четкость изображения.

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Теперь этот рисунок украсит нос ракеты "Ариан 5", которая улетит к Юпитеру. Как он будет смотреться на корабле, Яринка приходит мечтать в музей космонавтики.

За победу в конкурсе Яринка получит от организаторов модель космического корабля. Также девочка и ее семья будут приглашены на запуск космического корабля Ариан-5. Стартует миссия в космос в следующем году. 9 лет будет продолжаться полет, еще 4 корабля будут изучать Юпитер и его спутники. Яринке тогда исполнится 23.

Напомним, что к Юпитеру полетит космический аппарат стоимостью почти $1 млрд.

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