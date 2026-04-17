Ритуальный клининг: сколько стоит убрать могилу и кто это делает бесплатно

За неделю до и неделю после Пасхи в Украине пик популярности услуг по уборке могил. Спрос на этот специфический сервис сформировали преимущественно переселенцы и те, кто выехал за границу. Рядом с профессиональными компаниями на рынке работают и волонтеры, которые занимаются заброшенными захоронениями даром.

Терапия на кладбище: история волонтера из Смелы

25-летняя Виктория Шафран переехала в Смелу Черкасской области два года назад. Пока ее муж защищает Украину на Запорожском направлении, девушка приходит на местное кладбище с тяпкой и граблями. Она убирает не родные, а чужие, давно заброшенные могилы.

Виктория Шафран, волонтер: «Я становлюсь на той могиле, где вижу, что там давно никто не был. По кустам видно, особенно летом, что там давно никто не пилил, ни сапал. Для меня это как терапия. Мне здесь спокойнее, все тяжелые мысли уходят прочь».

За два года Виктория собственноручно привела в порядок около 70 старых захоронений. Девушка ведет блог в соцсетях, где показывает результаты работы. Несмотря на предложения заплатить ей, она принципиально отказывается от денег. Говорит, что так она не только помогает другим, но и изучает историю края.

Ритуальный сервис: от коммунальщиков до онлайн-клининга

Из-за того, что из Украины выехало около 6 миллионов человек, спрос на профессиональный уход за могилами стал бешеным. Если раньше это была ниша коммунальных предприятий (где об услуге надо было договариваться лично на месте), то сейчас рынок захватывают частные клининговые компании.

Анастасия Кулакова, владелица клининговой компании (Днепр): «Мы предоставляем возможность решать это онлайн: от подачи заявки до фото- или видеоотчета в реальном времени. Это как на шиномонтаже — пик спроса перед Пасхой и Новым годом».

Что входит в стоимость и сколько это стоит? Цены на услуги стартуют от 1000 гривен, но итоговая сумма зависит от запущенности участка.

Базовый пакет: уборка сорняков, мытье памятника, вывоз мусора.

Дополнительные услуги: покраска ограды, высадка цветов, зажжение лампадки.

Спецзаказ: принести на могилу кулич или конфеты в поминальные дни.

Обязательныйстандарт: подробный фотоотчет «до» и «после».

Заросли Байкового кладбища и запрос на уборку

Проблема ухода за кладбищами в Украине остается острой. Даже на знаменитом Байковом кладбище в Киеве стоит сойти с центральной аллеи — и можно потеряться в чащах. Люди вынуждены оставлять отметки на деревьях, чтобы найти дорогу к родным.

На популярных маркетплейсах сейчас сотни частных объявлений. Чем ближе к линии фронта — тем больше предложений, ведь люди оттуда выезжали массово. Для многих такая подработка стала возможностью выжить, а для заказчиков — единственным способом почтить память предков, к чьим могилам они не могут добраться из-за войны.

