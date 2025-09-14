Наземный роботизированный комплекс. Иллюстративное изображение / © telegraph.co.uk

Дорога, по которой еще недавно можно было спокойно доехать до Славянска, отныне стала опасной. Двигаться по ней лучше всего на максимальной скорости, ведь сюда уже долетают вражеские FPV-дроны. Об этом предупреждают не только новые дорожные знаки, но и каркасы сожженных автомобилей.

Враг системно бьет дронами по логистике, углубляясь все дальше в украинский тыл. Именно поэтому работу по доставке всего необходимого «на ноль» все чаще берут на себя наземные роботы.

Каким образом используют роботов «на нуле», говорится в репортаже в ТСН.Тиждень.

В таких миссиях важнейшую роль играет слаженность экипажа, от которого буквально зависит выживание. Каждая лишняя секунда на позиции увеличивает риск, что прилетит вражеский дрон.

По дороге к точке погрузки, один из членов экипажа 93-й бригады, боец с карабином-дробовиком внимательно следит не столько за небом, сколько за тем, что делается внизу. Возле Константиновки немало дронов-«ждунов», которые притаились в спящем режиме и ждут жирных целей.

Пикап с наземным дроном для россиян — очень жирная цель. Поэтому стрелок должен увидеть FPV сразу и, желательно, раньше, чем он догонит транспорт.

Выгрузка наземного робота — самая рискованная часть операции. Потому что все надо делать быстро. До того, как эту машинку «обрисует» воздушный разведчик противника.

Как доставляют грузы

Кое-где без человеческих рук не обойдешься. Бойцы за считанные минуты забрасывают тяжелые бревна на железную спину беспилотного помощника. И он довольно ловко стартует в сторону «нуля». У ребят будет чем укрепить блиндаж — если робот доедет.

Следующая миссия — не менее важная и не менее рискованная. Для нее нужно выехать из тоннеля под защитной сеткой, а значит — остановиться и проверить небо.

Константиновка — стратегически важный форпост для украинской армии. На город ежедневно падают десятки авиабомб. А над лабиринтами улиц летают российские дроны, охотясь на защитников Константиновки. Но главная их цель — это логистика.

Стартовую точку выбрали в самой Константиновке. Отсюда гусеничный дрон повезет воду на отдаленный наблюдательный пункт. Груз уже на платформе. Чтобы сократить то время, когда транспорт будет у противника, как на ладони. От того, доедет он или не доедет, зависит, удержат ли ребята свои позиции.

Рота наземных роботизированных комплексов «Alter Ego» ежедневно выполняет такие миссии. Постепенно всю логистику и эвакуацию в бригаде переводят на роботов.

«Логистика это то, что будет ощутимо для всех подразделений одинаково. Людям больше не нужно носить минометы на себе. Люди будут получать еду и воду в достаточном количестве», — объясняет главный инженер подразделения наземных роботов бригады «Холодный Яр» с позывным «Фокусник».

До войны он действительно был профессиональным фокусником. Сейчас продолжает удивлять — тем, что его платформы выполняют задачи, которые еще вчера считались невыполнимыми.

«Я могу отвезти двести килограмм за раз, триста, полтонны», — говорит он.

Но так бывает не всегда. Если враг замечает украинские платформы, то по ним выпускают целый арсенал — от мин и снарядов до FPV и «Ланцетов».

Как дроны спасают жизни во время эвакуации

Особенно интенсивно и безжалостно бьют по машинкам, которые вывозят раненых. Но с роботами — для спасения одной жизни не надо рисковать другой. И шансы для раненого растут — потому что робот это выигранное время. Без них — иногда шансов на эвакуацию нет совсем.

Заместитель командира роты с позывным «Пожар» показал следы от обломков и FPV, которые прилетали по наземному дрону. Его называют легендой, ведь он пережил около 11 прилетов FPV. Если бы на эвакуацию посылали людей, было бы минус 11 бойцов.

Как роботы уничтожают врага

В районе Константиновки роботы, вооруженные пулеметами, начинают выполнять и штурмовые задачи — такие миссии еще год назад считались нереальными.

«Я тоже в это не верил, но уже сделал три или четыре акции. Все уже вооружаются пулеметами, турелями, браунингами, все уже увидели, что это эффективно, просто эффективно!» — восторженно говорит оператор наземного дрона с позывным «Мавка».

Перед выходом на позицию инженеры 93-й бригады готовят проводят пристрелку колесного робота с пулеметом ПКТ. Операторы довольны точностью стрельбы. Теперь осталось дождаться ночи и максимально близко подтянуть дрон к блиндажам врага.

Россияне, похоже, не ожидали, что кто-то может вплотную подобраться к ним, и в первые минуты даже не отвечали на огонь украинского пулемета. Но потом, видимо, опомнились и начали стрельбу в ответ. Но того, кто давит на гашетку, на самом деле не достать — он находится в километрах от позиции оккупантов.

«Сейчас это больше огонь на подавление. Подтверждение уничтожения врага у нас есть, но есть недостатки со скоростью реакции», — рассказывает «Фокусник».

Революция с применением наземных роботов на поле боя еще не наступила. Но уже понятно, что именно может ее внезапно приблизить.

Если с помощью внедрения искусственного интеллекта украинцы первым научат такие системы сами выбирать цели, то это в очередной раз изменит характер войны — и поможет выстоять в условиях, когда критически не хватает пехотинцев в окопах. И даже если бы хватало — железо можно сделать еще.

Тактика мясных штурмов биороботами — пусть остается особенностью россиян.

Напомним, в Вооруженных силах Украины активно используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации и логистики. А до конца 2025 года планируют ввести их в полноценный бой.