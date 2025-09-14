- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 4 мин
Роботы на фронте: как наземные дроны помогают воевать украинским бойцам — репортаж
Поставки всего необходимого "на ноль" все чаще берут на себя наземные работы.
Дорога, по которой еще недавно можно было спокойно доехать до Славянска, отныне стала опасной. Двигаться по ней лучше всего на максимальной скорости, ведь сюда уже долетают вражеские FPV-дроны. Об этом предупреждают не только новые дорожные знаки, но и каркасы сожженных автомобилей.
Враг системно бьет дронами по логистике, углубляясь все дальше в украинский тыл. Именно поэтому работу по доставке всего необходимого «на ноль» все чаще берут на себя наземные роботы.
Каким образом используют роботов «на нуле», говорится в репортаже в ТСН.Тиждень.
В таких миссиях важнейшую роль играет слаженность экипажа, от которого буквально зависит выживание. Каждая лишняя секунда на позиции увеличивает риск, что прилетит вражеский дрон.
По дороге к точке погрузки, один из членов экипажа 93-й бригады, боец с карабином-дробовиком внимательно следит не столько за небом, сколько за тем, что делается внизу. Возле Константиновки немало дронов-«ждунов», которые притаились в спящем режиме и ждут жирных целей.
Пикап с наземным дроном для россиян — очень жирная цель. Поэтому стрелок должен увидеть FPV сразу и, желательно, раньше, чем он догонит транспорт.
Выгрузка наземного робота — самая рискованная часть операции. Потому что все надо делать быстро. До того, как эту машинку «обрисует» воздушный разведчик противника.
Как доставляют грузы
Кое-где без человеческих рук не обойдешься. Бойцы за считанные минуты забрасывают тяжелые бревна на железную спину беспилотного помощника. И он довольно ловко стартует в сторону «нуля». У ребят будет чем укрепить блиндаж — если робот доедет.
Следующая миссия — не менее важная и не менее рискованная. Для нее нужно выехать из тоннеля под защитной сеткой, а значит — остановиться и проверить небо.
Константиновка — стратегически важный форпост для украинской армии. На город ежедневно падают десятки авиабомб. А над лабиринтами улиц летают российские дроны, охотясь на защитников Константиновки. Но главная их цель — это логистика.
Стартовую точку выбрали в самой Константиновке. Отсюда гусеничный дрон повезет воду на отдаленный наблюдательный пункт. Груз уже на платформе. Чтобы сократить то время, когда транспорт будет у противника, как на ладони. От того, доедет он или не доедет, зависит, удержат ли ребята свои позиции.
Рота наземных роботизированных комплексов «Alter Ego» ежедневно выполняет такие миссии. Постепенно всю логистику и эвакуацию в бригаде переводят на роботов.
«Логистика это то, что будет ощутимо для всех подразделений одинаково. Людям больше не нужно носить минометы на себе. Люди будут получать еду и воду в достаточном количестве», — объясняет главный инженер подразделения наземных роботов бригады «Холодный Яр» с позывным «Фокусник».
До войны он действительно был профессиональным фокусником. Сейчас продолжает удивлять — тем, что его платформы выполняют задачи, которые еще вчера считались невыполнимыми.
«Я могу отвезти двести килограмм за раз, триста, полтонны», — говорит он.
Но так бывает не всегда. Если враг замечает украинские платформы, то по ним выпускают целый арсенал — от мин и снарядов до FPV и «Ланцетов».
Как дроны спасают жизни во время эвакуации
Особенно интенсивно и безжалостно бьют по машинкам, которые вывозят раненых. Но с роботами — для спасения одной жизни не надо рисковать другой. И шансы для раненого растут — потому что робот это выигранное время. Без них — иногда шансов на эвакуацию нет совсем.
Заместитель командира роты с позывным «Пожар» показал следы от обломков и FPV, которые прилетали по наземному дрону. Его называют легендой, ведь он пережил около 11 прилетов FPV. Если бы на эвакуацию посылали людей, было бы минус 11 бойцов.
Как роботы уничтожают врага
В районе Константиновки роботы, вооруженные пулеметами, начинают выполнять и штурмовые задачи — такие миссии еще год назад считались нереальными.
«Я тоже в это не верил, но уже сделал три или четыре акции. Все уже вооружаются пулеметами, турелями, браунингами, все уже увидели, что это эффективно, просто эффективно!» — восторженно говорит оператор наземного дрона с позывным «Мавка».
Перед выходом на позицию инженеры 93-й бригады готовят проводят пристрелку колесного робота с пулеметом ПКТ. Операторы довольны точностью стрельбы. Теперь осталось дождаться ночи и максимально близко подтянуть дрон к блиндажам врага.
Россияне, похоже, не ожидали, что кто-то может вплотную подобраться к ним, и в первые минуты даже не отвечали на огонь украинского пулемета. Но потом, видимо, опомнились и начали стрельбу в ответ. Но того, кто давит на гашетку, на самом деле не достать — он находится в километрах от позиции оккупантов.
«Сейчас это больше огонь на подавление. Подтверждение уничтожения врага у нас есть, но есть недостатки со скоростью реакции», — рассказывает «Фокусник».
Революция с применением наземных роботов на поле боя еще не наступила. Но уже понятно, что именно может ее внезапно приблизить.
Если с помощью внедрения искусственного интеллекта украинцы первым научат такие системы сами выбирать цели, то это в очередной раз изменит характер войны — и поможет выстоять в условиях, когда критически не хватает пехотинцев в окопах. И даже если бы хватало — железо можно сделать еще.
Тактика мясных штурмов биороботами — пусть остается особенностью россиян.
Напомним, в Вооруженных силах Украины активно используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации и логистики. А до конца 2025 года планируют ввести их в полноценный бой.