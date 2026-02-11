Роботы вместо пехоты: как украинский НРК "Дроид" берет в плен россиян и распознает цели

НРК на фронте / © ТСН

Дроны, которые меняют ход войны, уже стали главной тенденцией 2026 года. Речь о НРК — наземных роботизированных комплексах. В Силах обороны показали новинку автопарка, которая способна фактически заменить пехотинца: робот самостоятельно распознает движение вокруг себя и по команде оператора открывает огонь. Именно такой дрон на днях взял в плен группу российских солдат на Запорожском направлении.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко побывала в роботопарке 157-й механизированной бригады и увидела будущее войны собственными глазами.

Плен от робота: кадры, поразившие сеть

На кадрах с Запорожского направления, вблизи села Терноватое, зафиксирован уникальный момент: трое российских солдат сдаются в плен украинскому наземному роботу. Это «Дроид» — разработка украинских инженеров, стоимость которой превышает 1,5 миллиона гривен.

Владимир Русецкий, командир подразделения НРК «Метеор» 157-й бригады: «Это Дроид 12.7. Он один из самых дорогих и эффективных комплексов. В нем хорошо все, кроме гусеницы, которая без конца ломается. Вчера он разулся — она просто лопнула пополам».

Сейчас бойцы собственноручно чинят технику в импровизированном СТО, переоборудованном из обычного гаража. Хотя государство обеспечивает подразделения комплексами, бойцам часто приходится «допиливать» их под реалии фронта — устанавливать Starlink и более мощные батареи.

От подвалов Угледара до управления работами

Владимир Русецкий — бывший пехотинец, который воевал в составе «Черных Запорожцев» в Угледаре. Сегодня он возглавляет подразделение НРК, потому что уверен: технологии — это единственный путь к сохранению жизней.

Владимир Русецкий: «Если нет НРК, без них ты не обеспечишь пехоту. Если они возьмут на себя миссию по логистике, то наши большие „борта“ (бомберы, „Вампиры“) освободятся и будут заниматься чисто боевой работой: минированием и поражением».

Мастерская подразделения напоминает конструкторское бюро. Бойцы собирают новые образцы из нескольких поломанных. Например, дрону для минирования они смогли увеличить запас хода с 11 до 100 километров.

Штурмовики переквалифицируются в операторов

Родион, который до недавнего времени был штурмовиком под Гуляйполем, теперь осваивает самый большой дрон в подразделении — «Ротель», способный эвакуировать раненого.

Родион, оператор НРК: «Это просто как видеоигра. В первую очередь легче потому, что нужно не самому в окоп лезть, а вот дрон. В управлении довольно просто: если в детстве катался на машинах на радиоуправлении, то с этим легко можно справиться».

Искусственный интеллект на страже окопов

Главная звезда подразделения — «Дроид» с установленным пулеметом Browning. Этот дрон имеет встроенный искусственный интеллект, который позволяет ему работать как автономный наблюдательный пост.

Юлия Кириенко, корреспондент ТСН: «Этот дрон может фактически заменить людей на фронте. Искусственный интеллект дистанционно распознает приближение вражеской пехоты, подает звуковой сигнал оператору, и тот может открывать огонь. Заряда батареи хватает, чтобы он больше суток простоял на линии фронта».

Система видит человека, идентифицирует его как цель и автоматически наводит на него оружие. Оператор, который может находиться за сотни километров, лишь подтверждает запрос на открытие огня.

Оператор НРК: «Он его распознал и сам наводится. Самостоятельно может обнаружить, сопровождать цель. А непосредственно выстрел осуществляет оператор».

Массовое внедрение таких комплексов — приоритет Сил обороны. Воевать должны не солдаты, а дроны. Главными врагами НРК остаются сложная проходимость грунтов и вражеские FPV-дроны, однако именно за такой техникой — победа в технологической войне будущего.

