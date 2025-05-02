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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Родила и выбросила на помойку: жуткие подробности смерти младенца в Ровно

В Ровно на свалке нашли тело ребенка. Полиция рассказала жуткие подробности трагедии.

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Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Родила и выбросила на помойку: жуткие подробности смерти младенца в Ровно

Мусорники, где нашли ребенка / © ТСН

Мертвого младенца нашли возле свалок в одном из районов Ривне. Девочка родилась всего несколько дней назад, говорят в полиции. Оперативники сразу бросились искать роженицу и нашли. Ею оказалась 42-летняя женщина.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Роженицу забирают правоохранители. В квартире, где ее нашли, эксперты собирали доказательства. А началось все с ужасной находки: закутанное в одеяло и не дышит. О найденном возле мусорников младенца в полицию сообщила 62-летняя ривненчанка. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.

На вид девочке было всего несколько дней. Полицейские бросились искать мать ребенка. Когда же соседи узнали, что копы ищут мать младенца, которое нашли возле свалок - были ошеломлены. Оперативным путем сотрудники уголовного розыска быстро установили личность роженицы. Ею оказалась 42-летняя уроженка Ровенского района. Копам она рассказала: приехала из-за границы в начале апреля. В Ривне жила в квартире знакомой. Рожала сама.

Место, куда выбросили младенца / © ТСН

Место, куда выбросили младенца / © ТСН

«По словам женщины ребенка он родил 26 апреля, по предварительным выводам экспертов девочка была жива», — говорит представитель Нацполиции Ровенщины Екатерина Пилипчук.

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