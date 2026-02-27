"Родила Милану в 3:20 ночи. И так же погиб мой муж": история семей, которые потеряли родных на войне

Анастасия и Сергей / © ТСН

26 февраля 2022 года, 3:20 ночи. Для Анастасии Пантелюк с Хмельнитчины эта минута навсегда соединила свет рождения и темноту потери. Пока она дарила жизнь их дочери, ее муж Сергей, тяжелораненый в боях за Черниговщину, отходил в вечность.

Сегодня их дочь знает папу только по фотографиям, а Анастасия делит свою боль с женщиной, чья судьба стала зеркальным отражением ее собственной.

Корреспондент ТСН Анна Махно расскажет историю двух Сергеев и двух офицерских семей.

Встреча на параде и обещание, которое не сбылось

История Анастасии и Сергея Пантелюков началась символично — 24 августа 2018 года в Киеве, во время парада ко Дню Независимости. Он — молодой офицер, который с детства грезил армией, она — его самая большая любовь. Через несколько лет Сергей уже не шагал парадным строем, а вел танк в настоящий бой.

Перед полномасштабным вторжением Сергей успел заехать к жене в больницу — Анастасия лежала на сохранении. Они мечтали, как будут вместе в палате, когда родится Милана. Но 24 февраля Сергея срочно вызвали на Черниговщину. 25 февраля он в последний раз набрал маму, сказал: «Мы их отбиваем». А уже через несколько часов Анастасии позвонила незнакомая девушка — Кристина.

Два Сергея: офицерское братство

Кристина Телушкова была невестой побратима Сергея — 24-летнего старшего лейтенанта Сергея Телушкова. Оба Сергея, оба офицера, оба отчаянно защищали подступы к Чернигову.

В тот роковой день их подразделение уничтожило колонну вражеского десанта, но во время отхода они попали в засаду ДРГ. В танк попали дважды из РПГ. Сергей Телушков погиб мгновенно. Сергей Пантелюк, несмотря на плотный огонь, бросился спасать друга. Именно тогда он получил ранения, которые стали смертельными.

Анастасия Пантелюк, жена погибшего Сергея Пантелюка: «Я родила Милану в 3:20 ночи. И так же погиб мой муж — в 3:20. В одно и то же время».

Дети — продолжение героев

До того звонка Кристина и Анастасия не знали друг друга. Теперь они — ближайшие подруги. Кристина тоже была беременна, когда Сергей погиб. Их свадьба должна была состояться через месяц. Маленький Сережа родился через полгода после смерти отца. Назвали в честь папы — Сергей Сергеевич.

Сегодня Милане 4 года, а Сереже — 3 с половиной. Они играют вместе, пока мамы делятся воспоминаниями.

Милана: знает, что папа был на войне, а сейчас — «с Бозею».

Сережа: активный малыш, в котором Кристина видит каждую черту своего любимого.

Кристина Телушкова, жена погибшего Сергея Телушкова: «Я понимала ее, она понимала меня. Мы плакали, поддерживали друг друга. Я и сейчас по нему скучаю. Все думаю, что он где-то приедет…»

Память, живущая в поколениях

Родные офицеров установили памятный знак на месте их гибели на Черниговщине. Мама Сергея Пантелюка в Винницкой области проводит уроки памяти для школьников, показывая фото сына, который до последнего вздоха оставался верным присяге и другу.

Две женщины, которых соединила война, теперь имеют одну общую цель: воспитать детей так, чтобы они знали — их родители были героями. Не только потому, что воевали, а потому, что были любящими, веселыми и всегда готовыми подставить плечо.

