Родила, положила в сумку и оставила на холоде: как наказали мать, которая в Тернопольской области выбросила ребенка

Родила, положила в сумку и оставила на холоде: как наказали мать, которая в Тернопольской области выбросила ребенка

Женщина приговорена к 1 году испытательного срока.

В Тернопольской области суд освободил от наказания родившую младенца женщину, которая положила его в сумку и оставила в заброшенном здании.

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Об этом говорится в приговоре Залещицкого райсуда, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мать 4 несовершеннолетних детей дома родила младенца. После этого она положила ребенка в сумку и оставила в полуразрушенном помещении. Ребенка нашла прохожая, которая его спасла и вызвала медиков и полицию.

На суде женщина признала вину и заключила соглашение со следствием. По данным суда, поступок женщины является нетяжким преступлением.

"Уголовное правонарушение, в совершении которого подозреваемая безоговорочно признала себя виновной, согласно ст.12 УК Украины, является нетяжким преступлением", — говорится в приговоре суда.

Поэтому ее признали виновной по ч.2 ст.135 УК Украины. Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы, заменив реальный срок испытательным. Также осужденная должна заплатить 6639 грн за проведение экспертиз.

Напомним:

В поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области в ноябре 2021 года нашли младенца , которого неизвестные положили в сумку и выбросили на территории заброшенного молокозавода.

, которого неизвестные положили в сумку и выбросили на территории заброшенного молокозавода. 14-летняя школьница стала спасительницей для младенца. Девочка призналась журналистам, что любит любоваться видами с крыши этого разрушающегося здания. И вот потому она здесь случайно и очутилась. Но внимание школьницы привлекла большая полиэтиленовая сумка, стоявшая у стены.

У младенца диагностировали переохлаждение, у него была критически низкая температура тела. Жизнь младенца буквально висела на волоске.

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