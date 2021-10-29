Родились в один день и умерли вместе: стало известно, кто погиб в пожаре в Днепре

Родились в один день и умерли вместе: стало известно, кто погиб в пожаре в Днепре

Соседи опознали погибших. Это близнецы – Маргарита и Геннадий. Брат всю жизнь заботился о ней.

В Днепре во время пожара погибли двойняшки. Брат – всю жизнь заботился о сестре с инвалидностью. Но ночной пожар в многоэтажке оборвал жизнь обоих. А вот других соседей спасла кошка.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Вся шестнадцатиэтажка в едком дыме. Пожар вспыхнул в половине третьего ночи, когда все крепко спали. "В сопровождении спасателей выведено шесть человек на свежий воздух", — отмечали в ГСЧС.

Вовремя проснувшиеся и вызвавшие спасателей, жители обязаны Моне. Кошка ночью разбудила Тамару. «Она мяукала и очень беспокоилась. Вот благодаря ей и моему обонянию. Всех соседей подняли на уши», – говорит соседка погибших.

Тамара начала спасать соседей. Дым валил из квартиры под ее жилищем – с одиннадцатого этажа.

Во время пожара в Днепре погибли двойняшки, а остальных соседей спасла кошка | Новости Украины

Через час спасатели потушили пожар в квартире и обнаружили двух погибших внутри — пятидесятисемилетних брата и сестру. «Брат под ящик задвинулся. Ее не обнаружили на кровати, она выходила. Обогреватели они, возможно, включили, сгорело все», — рассказывают свидетели.

Соседи опознали погибших. Это близнецы – Маргарита и Геннадий. Брат всю жизнь заботился о ней.

Что могло повлечь за собой пожар, сейчас устанавливают эксперты. Среди версий – укорочение проводов. В то же время правоохранители ищут родственников погибших близнецов. Где их мать никто из соседей не знает.

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