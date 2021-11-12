"Родились в рубашках": как чувствуют себя пострадавшие в шокирующем ДТП в Харькове и что говорит виновник аварии

"Родились в рубашках": как чувствуют себя пострадавшие в шокирующем ДТП в Харькове и что говорит виновник аварии

Мужчине будут избирать меру пресечения.

Шокирующее ДТП произошло накануне в Харькове. Отец травмированного в аварии парня дежурил всю ночь у постели сына в больнице.

О том, как это было, что угрожает водителю и какую версию произошедшего он рассказал следователям — 12 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, жуткие кадры, обнародованные накануне, поразили миллионы украинцев. Белый внедорожник не останавливается не красный свет, въезжает в толпу на пешеходном переходе и сбивает с ног двух подростков. Даже после этого не тормозит, а тянет ребенка по асфальту через весь перекресток. Свидетели бросаются к потерпевшим. На место приезжают медики.

Родились в рубашках — говорят медики о 13-летних Даше и Саше, которых сбил внедорожник. У детей — ни одного перелома, только — многочисленные ушибы и черепно-мозговые травмы.

Познакомились друг с другом Саша и Даша в больнице. Хотя учатся в одной школе. В тот день возвращались с уроков.

"Девочка из параллельного класса. Они шли не вместе. Они просто очутились одновременно в одном месте. Портфель на куски, одежда на куски. Все разорвано. Ну, живой, хорошо", — рассказывает отец пострадавшего парня Дмитрий Михайлюта.

Отец всю ночь просидел у кровати сына. Говорит: Саша не мог спать, слишком ныла рука, а сегодня в ней обнаружили трещину. Но, несмотря на это, сын уже оживился.

Аварию паренек помнит только отрывками.

"Он сказал, что машину видел. Она была далеко, ехала не быстро. И даже не было мысли, что она не остановится", – пересказывает отец слова сына.

Но Toyota весом почти три тонны не остановилась. Как выяснилось, управлял автомобилем 34-летний харьковчанин. Как наехал на людей и почему не нажал на тормоза, объяснил следователям.

"Он говорит о том, что эта трагическая ситуация произошла из-за того, что он засмотрелся на мобильный телефон во время вождения", — рассказывают в прокуратуре.

В полиции скоро выяснили, этот мужчина уже не раз имел проблемы с законом. Месяц назад он уже стал виновником аварии, правда без пострадавших. А в мае за воровство получил три года. Правда с испытательным сроком – год. Еще раньше привлекался к ответственности за хранение наркотиков, но дело до суда так и не дошло.

Пока же следователи ведут свое расследование, в местных соцсетях появляются новые взрывные истории. Неизвестно откуда появляется видео, как человек похожий на виновника ДТП возле автомобиля, похожего на тот же внедорожник, ищет что-то похожее на закладку наркотиков.

ДТП в Харькове: наркотик метадон стал причиной наезда внедорожника на подростков

Также удалось выяснить, что он жил на съемных квартирах. Менял их почти каждый год. Соседи называют его дебоширом. И белый внедорожник у дома, где он жил, соседи видели.

Элитный внедорожник, судя по всему – не его. По документам автомобиль принадлежит харьковской агрофирме, владелица которой – жена местного чиновника. Вероятно, он был там водителем, но во время ареста сказал, что безработный.

Через сутки полиции удается выяснить — водитель сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Результаты экспертизы свидетельствуют – в его крови есть метадон – полусинтетический наркотик. За аварию с потерпевшими ему светит до 8 лет в тюрьме. К ним могут прибавить три года за кражу.

Напомним:

В Киеве днем 12 ноября на улице Строителей водитель грузовика переехал насмерть женщину . В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. А в Луцке произошло ДТП с участием пешехода. Беременную женщину на дороге сбила легковушка. Женщину доставили в больницу в состоянии стресса.

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