"Родился страшным утром": из больницы выписали 3-месячного Назарчика, мать которого погибла из-за атаки на Киев

Маленького Назарчика выписали из больницы / © ТСН

Из больницы выписали трехмесячного Назарчика — ребенка, чья мать, Татьяна, погибла в сентябре в результате российской атаки на Киев. Женщина тогда получила 95 процентов ожогов тела, и на седьмом месяце беременности медики должны были экстренно вызвать роды.

Позади у Назарчика три месяца борьбы за жизнь в реанимации, четыре нейрохирургические операции и нечеловеческие испытания, которые постигли его семью.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Гущик.

Рожденный в «страшное утро»

Назарчик родился 7 сентября, в «страшное утро», на 32 неделе беременности путем кесарева сечения. Его родители, Татьяна и Вадим, переехали в столицу из Кировоградщины, готовясь к появлению первенца. Во время взрыва мама Татьяна получила 95% ожогов тела и прожила менее трех недель.

Ребенок, рожденный в условиях тяжелой травмы, находился в критическом состоянии, о чем рассказала детский врач-нейрохирург.

«Назар находился в очень тяжелом состоянии. С одной стороны у него прогрессировало расширение желудочковой системы головного мозга. И повышение внутричерепного давления. На фоне кровоизлияния, которое произошло именно из-за этой тяжелой травмы», — говорит детский врач-нейрохирург Перинатального центра г. Киева Надежда Белькевич.

Отец мальчика нуждается в помощи

Пока в одной больнице врачи боролись за жизнь малыша, в другой в реанимации лежал отец мальчика Вадим. В результате российской атаки он потерял слух, а его тело на 85% покрыто ранами от ожогов. Впереди у него еще несколько операций и длительная реабилитация.

Благотворительная организация «Мама и младенец» пытается организовать лечение Вадима за границей.

«Я обратилась в Италию за помощью — эта клиника дает шанс и оперирует людей бесплатно. Мы сейчас будем подавать обновленные документы, какое состояние у него сейчас и будем организовывать все, чтобы вернуть его к жизни», — говорит Алла Мельничук, руководитель благотворительной организации «Мама и младенец».

Новая жизнь и большие надежды

Сегодня Назарчик вместе с семьей, собравшейся в его палате, готовится к выписке.

«Мы очень рады, что он жив. Это такой день, которого мы ждали. Только бы было все хорошо», — говорит бабушка Светлана Валентиновна.

Опеку над ребенком взяла тетя Оксана Богдан, которая вместе с мальчиком поедет в Ивано-Франковск. Там Назарчика уже ждет трехлетний двоюродный брат.

«Сегодня прям слезы катятся, конечно не так должно было все быть. Должны были быть бы другие слезы. Все вперемешку. Это Татьяны продолжение. Мы видим в нем ее. Это наша самая ценная память. Которую мы будем беречь. И будем рассказывать, какая у него была очень сильная и хорошая мама», — говорит Оксана Богдан.

Назарчик чувствует себя хорошо и имеет все шансы на здоровую жизнь.

