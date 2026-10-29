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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Родителей в соцсетях пугают "закрытием детских садов" в Киеве зимой: что говорят в КГГА

В Интернете и родительских группах Киева распространяется информация о том, что воспитатели якобы призывают не приводить детей в детские сады зимой.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Детские сады в Киеве будут работать зимой

Детские сады в Киеве будут работать зимой / © Pexels

В последние дни в мессенджерах и социальных сетях активно обсуждается объявление, якобы замеченное в одном из дошкольных учебных заведений Киева.

В нём родителей предупреждают о возможном отсутствии отопления, горячей воды и перебоях с электроснабжением зимой. В связи с этим родителям рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

Подобные сообщения вызвали волну беспокойства среди киевлян, ведь из-за постоянной угрозы российских обстрелов вопрос стабильного отопительного сезона остается крайне чувствительным для жителей столицы.

Сообщение о якобы «закрытии детских садов зимой» / © из соцсетей

Сообщение о якобы «закрытии детских садов зимой» / © из соцсетей

В Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации опровергли наличие каких-либо подобных указаний или распоряжений.

«Таких распоряжений нет. Возможно, это очередной фейк, ведь даже не указано учебное заведение», — сообщили ТСН.ua в департаменте.

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