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- Эксклюзив ТСН
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Родителей в соцсетях пугают "закрытием детских садов" в Киеве зимой: что говорят в КГГА
В Интернете и родительских группах Киева распространяется информация о том, что воспитатели якобы призывают не приводить детей в детские сады зимой.
В последние дни в мессенджерах и социальных сетях активно обсуждается объявление, якобы замеченное в одном из дошкольных учебных заведений Киева.
В нём родителей предупреждают о возможном отсутствии отопления, горячей воды и перебоях с электроснабжением зимой. В связи с этим родителям рекомендуют по возможности оставлять детей дома.
Подобные сообщения вызвали волну беспокойства среди киевлян, ведь из-за постоянной угрозы российских обстрелов вопрос стабильного отопительного сезона остается крайне чувствительным для жителей столицы.
В Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации опровергли наличие каких-либо подобных указаний или распоряжений.
«Таких распоряжений нет. Возможно, это очередной фейк, ведь даже не указано учебное заведение», — сообщили ТСН.ua в департаменте.