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"Родители были социально запущены": военный медик рассказал трагическую историю двух детей из Бахмута

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"Родители были социально запущены": военный медик рассказал трагическую историю двух детей из Бахмута

Бахмут / Фото: Associated Press

Военный медик рассказал о трагической истории детей из Бахмута.

Военный медик, в гражданской жизни заместитель мэра Коломыи, Олег Токарчук рассказал трагическую историю о двух детях из Бахмута, родители которых категорически отказались эвакуироваться.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной. 

"Сейчас я вспоминаю, это было двое детей в Бахмуте. Маленьких детей, 3 и 4 года. Это одна семья, родители такие социально запущенные были. Они, чтобы вы понимали, родители остались в Бахмуте, а у нас там гражданские больницы. А детей мы срочно повезли на Днепр. И там один ребенок умер, это точно я знаю. Родители даже не собирались выезжать", - вспоминает медик. 

Олег Токарчук отметил, что военные медики пытались спасти этих детей. 

"Меня, как детского травматолога, это на самом деле поразило очень сильно. И мы так с командой работали с этими детьми, мы их стабилизировали. Взяли нашу дыхательную аппаратуру и повезли в Днепр этих детей", - сказал он. 

Напомним, военный ответил, что Россия сделает из Украины после оккупации.

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