Родители лупили друг друга и стреляли возле школы во Львове: названа ошеломляющая причина

Школа, где произошел конфликт

Как известно из сообщения полиции, между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. В ситуацию вмешался инспектор службы образовательной безопасности, который отобрал оружие и вызвал «скорую».

Как выяснил ТСН.ua, по информации правоохранителей, этому конфликту предшествовала систематическая травля одного из учеников младшей школы.

«Первопричиной стрельбы стала травля ребенка одного из участников. С целью урегулирования конфликта между двумя учениками, а именно прекращения систематического буллинга одного ребенка другим родители были вызваны в школу. После разговора с директором родители вышли на улицу, где словесная перепалка продолжилась. В дальнейшем один из родителей начал наносить удары по лицу оппоненту. В ответ другой достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. В настоящее время в ЕРДР внесены сведения по части 4 статьи 296 — „Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия“. Сейчас для выяснения всех обстоятельств продолжается допрос свидетелей», — сообщила нам руководитель отдела информационной политики Львовской областной прокуратуры Ольвия Герляк.

Кроме того, правоохранители рассказали нам, что драка между родителями стала настолько серьезной, что медицинскую помощь пришлось оказывать обоим мужчинам. После выяснения всех обстоятельств правоохранители готовятся объявить подозрение виновному.

ТСН.ua обратился за комментарием к директору школы №13 Марте Ивановской. Она заявила, что никаких комментариев не дает.

В свою очередь директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк сообщил журналистам: «Директор школы пригласила к себе родителей учеников одного из начальных классов для того, чтобы разобраться с ситуацией, которая произошла на прошлой неделе. Был конфликт между учениками. Двое детей подрались еще с одним мальчиком. Пришли родители этого мальчика, пришли матери других. Разговор был в кабинете директора. Учитывая то, что мальчик, которого избили, конфликтный, пришли другие родители. Конфликтные ситуации в этом классе происходят очень часто. Родители извинились за поведение своих детей».

Далее, по его словам, события разворачивались так: «Когда вышли на улицу, произошел конфликт. Сначала между мамами, потом вступился один из родителей. У одного из мужчин было при себе оружие, применил его. Совершил 4 выстрела».