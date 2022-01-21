Родители несут из дома электрообогреватели: почему в садиках на Львовщине мерзнут дети

Родители несут из дома электрообогреватели: почему в садиках на Львовщине мерзнут дети

Проблема возникла после того, как в дошкольных учреждениях установили новые пункты обогрева.

На Львовщине в садиках мерзнут дети. Родители жалуются, что сразу в нескольких образовательных учреждениях Червонограда температура 15 градусов. Большинство – детей оставляют дома. А те, кто приводят, принесли в садики теплые вещи и электрообогреватели.

О том, почему дети мерзнут – 20 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Проблемы с отоплением начались после того, как летом отказалист от городской котельной, рассказывает директор одного из заведений.

"У нас стоит индивидуальный тепловой пункт, установленный в подвальном помещении. Должны были бы управлять температурой, но, к сожалению, не выполняет (тепловой пункт – Ред.) функции, которые должен был бы", — говорит Надежда Кожуховская.

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Теперь спасаются благодаря родителям, которые приносят из дома электрообогреватели.

Индивидуальные пункты обогрева установили в 12 детсадах Червонограда. И в 7 – стало холоднее, чем было. На модернизацию отопления в образовательных учреждениях ушло почти двадцать миллионов гривен. Их выделили в рамках Киотского протокола – чтобы сократить выбросы парниковых газов.

В мэрии руководитель отдела образования по телефону уверяет — о проблеме знает.

"Собирались комиссии, специалисты. Решения ищут проектанты и те, кто выполнял работы, отдел образования сигнализировал, что холодно. Там вопрос в том, что не хватает мощности обменника, не хватает мощностей помпы", — объясняет Игорь Гомонко.

Почему в садах Львовской области мерзнут дети | Новости Украины

В свою очередь прораб организации, которая устанавливала пункты обогрева, Николай Лыков видит проблему в самом здании, в старости системы и уверяет, что все работает в штатном режиме.

"Модули работают в штатном режиме, как и должны. Но не добирается туда вода, потому что старые трубы", — объясняет он.

Однако почему же с этими же трубами от городской котельной тепло в заведениях было — не говорят. Зато обещают прочистить трубы и в кратчайшие сроки наладить теплоснабжение.

Напомним:

В Яремче Ивано-Франковской области некоторые местные жители в соцсетях жалуются на недостаточное отопление в школе. Родители учеников уверяют, что из-за холода в учебном заведении их дети отказываются посещать уроки.

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