Родители оставили на старшего ребенка: на Закарпатье погиб годовалый малыш

По предварительным данным, ребенок упал с коляски и ударился головой.

В селе Обава, Мукачевского района, на Закарпатье погиб годовалый ребенок. Трагедия произошла в понедельник, 7 июня.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе полиции Закарпатья, родители оставила младшего ребенка на старшего, а сами отлучились от дома. По предварительным данным, малыш упал с коляски и от полученных травм погиб.

"Когда медики приехали, уже констатировали смерть ребенка", — рассказала нам пресс-секретарь полиции области Анна Дан.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК и назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.

Как пишет местное СМИ, ребенок ударился головой, крик услышали соседи, которые прибежали на помощь.

"Семья благополучная, по свидетельству родителей, они неоднократно оставляли ребенка на старших детей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области 3-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа и выжил. Спасли ребенка веревки для белья с нижних этажей.

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