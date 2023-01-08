Родители погибшего бойцы из Прикарпатья пожертвовали миллион гривен на ВСУ

В Прикарпатье родители погибшего на фронте Ярослава Палийчука перечислили благотворительному фонду часть компенсации, которую получили от государства за сына. Волонтеры признаются, когда узнали, кто перечислил им такую огромную сумму, не могли справится с эмоциями, говорится в ТСН.

В комнате Ярослава Палийчука все так, как он оставил, уезжая на фронт. Единственное, что родители принесли его боевой рюкзак, фотографии и собрали в альбом четыреста копий художественных работ. “Потому что это память о нем. Его работа. В каждой работе заключена его душа, его частица. И мы смотрим и вспоминаем своего сына”, — уверяют родители военного.

Графическими портретами, которые от фотографий не отличить, Ярослав зарабатывал на жизнь. Заказ получал со всего мира. У кого удался талант — его родители и не подозревают. “Сидел по ночам. Бывало так, что сутки не поднимался с кресла”, — говорит отец Ярослава.

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Но кисти он променял на оружие, как началась полномасштабная война. В начале марта пришел в военкомат без всякой выправки, с хилыми легкими и слабым зрением. Родителей поставил перед фактом. “Ведь он патриот. "Я должен идти, я должен идти. Я поэтому вам ничего не говорил, чтобы вы меня не отговаривали". Потому что он такой у нас. Он все говорил: "Я имею свой ум", — добавляют родители.

На фронте художник стал сапером. О военных буднях родителям рассказывал немного, берег. Последний раз с родными общался 9 мая, как раз перед тем, как по его части под Курахово россияне нанесли авиаудар.

Посмертно президент наградил Ярослава Палийчука орденом "За мужество" 3-й степени. Его родителям государство выплатило 1 миллион гривен. Что делать с деньгами они не сомневались и перечислили все украинским военным. “Приблизить хоть на 1 сантиметр победу. Чтобы чей-то ребенок пришел домой живой. Чтобы не плакали матери”, – говорит мама Ярослава.

Кому доверить деньги – отец Ярослава спросил у родственника-волонтёра, а тот посоветовал фонд "Вернись живым". Именно так там и узнали историю перечисленного миллиона. Признаются, унять эмоции было сложно. “Надо ли это радоваться, тосковать ли, надо ли гордиться — я не знаю. Однозначно большое спасибо отцу. Тем более что у него есть младший сын. Ему точно есть во что вкладываться. Но его основная мотивация – сохранить жизнь других, которые могут вернуться домой живыми”, — говорят в фонде.

Хотя Палийчуки не конкретизировали, куда должен идти их миллион, но в фонде решили сделать так: «Учитывая, что погибший был сапером, целесообразнее было бы использовать деньги на наше саперное оборудование, которое мы предоставляем для военных. В частности, например, в ту же 54-ю бригаду, в которой проходил службу боец”, — добавляют там.

Родители Ярослава Палийчука, собравшись с силами, продолжают борьбу сына на своем — волонтерском фронте. Вместе с односельчанами готовят бойцам тушенку и делают дорогу к кладбищу. Дальнейшие планы не раскрывают, но говорят, на этом не остановятся.

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