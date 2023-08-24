Родители погибшей Софийки посадили дерево памяти о ней: "Дети не должны погибать от ракет РФ"

Родители девочки вспоминают, что она очень любила природу, хотела в школу и стать актрисой.

Родители погибшей в результате ракетного удара по Чернигову 6-летней Софийки Ольга и Александр Голинские посадили дерево памяти в ее честь и поделились воспоминаниями о девочке.

Дерево на память о Софийке посадили в прямом спецефире 1+1 ко Дню Независимости Украины "Незалежність. Хоробрі серця".

Дерево памяти посажено в селе Вытачив на Киевщине в честь Софийки и других погибших в войне детей. Телеведущие 1+1 рассказали, что дерево символизирует вечную жизнь и покой. Это декоративная катальпа, которая тянется к небу и может достигать 30 м высотой.

Растение посадили в рамках проекта по посадке деревьев памяти под названием "Гай детских снов". В планах – посадить 500 райских яблонь.

Родители погибшей от ракетного удара Софийки посадили дерево в память о ней/Скриншот

Родители погибшей от ракетного удара Софийки посадили дерево в память о ней/Скриншот

Воспоминания родителей о Софийке

Отец ребенка Александр вспоминает, что она любила природу, гулять в парке.

"Каждые выходные: "Мама, папа, пошли в парк". Именно это дерево… Софийка была бы рада, если бы она сейчас была здесь и ей сказали, что поехали, будем дерево сажать", – рассказал Александр.

Девочка должна была пойти в первый класс школы в Киеве 1 сентября. Мама рассказала, что ребенок очень этого хотел.

"Мы заранее начали собираться в школу. Она любила со мной ходить в магазин и – по списку, чтобы мама ничего не забыла, чтобы мы все купили, чтобы мы все собрали. И она каждый день смотрела на собранные вещи в школу, и ждала этого момента. Она ждала 1 сентября", – вспоминает Ольга.

Погибшая от ракетного удара по Чернигову Софийка/Скриншот

Она также рассказала, что Софийка хотела быть актрисой.

"Она любила публику, сцену, чтобы на нее обращали внимание. Она любила петь песни, рассказывать стихи, чтобы все на нее смотрели. Она любила внимание к себе", – отметила мама.

Отец Софийки защищает Украину на фронте, поэтому, как рассказала мама девочки, она всегда очень ждала отца с передовой и постоянно спрашивала, когда же он приедет: "Она на календаре каждый день отмечала день, что мы еще на один день ближе к встрече с папой".

Мама Софийки обратилась ко всей Украине и миру

"Вообще я хотела обратиться ко всем мировым лидерам, ко всей стране, что нужно остановить эту войну. Дети не должны погибать от ракет Российской Федерации. Это страна-агрессор. Я понимаю, что она должна быть наказана, но это нужно остановить как можно скорее. Я не хочу, чтобы больше погибали дети. Так случилось, что мой ребенок погиб от вражеской ракеты, но я хочу, чтобы на этом остановилось. Я хочу, чтобы Украина жила в мире, согласии, чтобы ни один враг нам не мешал жить на нашей земле", – рассказала Ольга.

Напомним, российские оккупанты 19 августа нанесли ракетный удар по Чернигову, в результате которого погибла шестилетняя София Голинская. Девочка была единственной и долгожданной дочерью у родителей.

Кроме Софийки, в результате атаки погибли еще шесть человек, а ранения получили 156 человек.

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