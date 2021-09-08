Родители пришли поддержать, соседи в шоке: что известно о семье Таисии Петровой, которая подстрелила учителей из арбалета

Родители пришли поддержать, соседи в шоке: что известно о семье Таисии Петровой, которая подстрелила учителей из арбалета

Что на самом деле заставило до того спокойную девушку взять арбалет и пойти с ним в школу — ответы прокуроры ждут от экспертиз.

Два месяца ареста без права на залог. Полтавский суд избрал меру пресечения 19-летней девушке, которая ранила двух педагогов из арбалета. Инцидент произошел два дня назад в одной из местных школ. Девушка с оружием в руках беспрепятственно зашла в помещение и ранила двух учителей.

О том, что заставило ее это сделать — 8 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В наручниках и под конвоем — 19-летнюю девушку ведут в зал. Сегодня она чувствует себя не так уверенно, как два дня назад в школе, где когда-то училась.

"Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я не хотела бы", — сказала она.

Два дня назад из арбалета девушка попала в двух педагогов в одной из полтавских школ. В заведение зашла беспрепятственно, одну учительницу ранила в спину, другую - в руку. Все это — на глазах у детей.

Раны оказались не смертельными, одного педагога отпустили лечиться домой, другая — до сих пор в больнице. От комментариев обе воздерживаются.

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В школе, где и произошла стрельба, до сих пор, на третий день после инцидента, нет охранников. На входе дежурные работницы. В то утро именно одна из них не увидела девушку с арбалетом, поэтому та попала в помещение.

По словам директора учебного заведения, Валентины Олийниченко, с детьми, которые стали свидетелями инцидента, работал психолог.

Подозреваемая училась здесь до 5-го класса. Впоследствии дважды меняла место обучения. Сейчас на суде рассказывает: достать арбалет ее заставил буллинг. Мол в каждой школе ее травили и дети, и учителя. Но почему совершила стрельбу именно здесь — не может объяснить.

"Специально били так, чтобы не было синяков. Толкнули под ножку, чтобы не было видно. Администрация школы и учителя как такового телесного насилия не применяли. Они-то часто морально давили", — рассказала Петрова.

На суд девушку пришли поддержать родители, однако с прессой они не общаются. Семья живет в общежитии возле школы, где девушка стреляла из арбалета. Соседи рассказывают: Таисия — младшая дочь. О семье ничего плохого сказать не могут.

"Я вот выхожу с внучкой гулять, я ее видела. Она вышла — когда поздоровалась, когда нет. Пошла себе девушка. Она никого не трогала, никогда ни с кем в конфликт не вступала. Очень жаль. Шокированы, давно людей знаем", — рассказала одна из них.

Что на самом деле заставило до того спокойную девушку взять арбалет и пойти с ним в школу — ответы прокуроры ждут от экспертиз. Они должны показать, была ли подсудимая в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. И здорова ли психически.

Новости Украины: Полтавский суд объявил 19-летней девушке арест без права на залог

"Это судебно-криминалистические экспертизы по орудию совершения преступления, а также судебно-психиатрическая экспертиза с целью определения психического состояния здоровья подозреваемой", — пояснил заместитель руководителя Полтавской окружной прокуратуры Вадим Лукьянченко.

Обвинители настаивают на двух месяцах ареста без права на залог. Именно такое решение и выносит суд. Таисию Петрову везут в СИЗО. За покушение на убийство ей грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

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